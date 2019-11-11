36 belediye KPSS şartsız personel alacak! İşte ilanlar

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 36 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

ALIM YAPIACAK ŞEHİRLER

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Afyonkarahisar, Trabzon, Aydın, Muğla, Van, Erzurum, Ordu, Karabük, Manisa, Şırnak, Niğde, Çorum, Zonguldak, Nevşehir, Antalya, Yozgat, Adana, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Samsun, Çorum.

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR VE EĞİTİM ŞARTLARI

Edirne Uzunköprü: Beden İşçisi. En fazla lise mezunu aranıyor.

Erzurum İspir: Güvenlik, temizlik işçisi, şoför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi, elektrik teknikeri aranıyor. İlköğretim, lise ve önlisans şartları kadroya göre değişim gösteriyor.

Eskişehir ESPARK: Beden işçisi. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Giresun Çanakçı: Sosyal inceleme ve yardım görevlisi. KPSS şartı var.

İstanbul Beyoğlu (Engelli): Çöp Toplama-Yol Süpürme. İlköğretim ve lise mezunu

İstanbul Maltepe: Çöpçü, çöp kamyonu şoförü, Büro memuru, avukat (4 sayfa ilan var)

İstanbul MATAŞ: Çöpçü. Çöp kamyonu şoförü. Eğitim şartı belirtilmemiş (2 sayfa ilan var)

İstanbul İston (Engelli): Bilgi işlem ve muhasebe personeli. En az lise veya lisans mezunu

İstanbul Eyüp Sultan: Garson. Eğitim şartı belirtilmemiş.

İzmir İZELMAN: Spor Eğitmeni. 1 yıl tecrübe aranıyor.

İzmir Tire: Greyder Operatörü. Eğitim şartı belirtilmemiş.

İzmir İZBELCOM: Çevre Mühendisi. İlgili lisans bölümü mezuniyeti şartı var.

İzmir İZELMAN: Şoför. İlköğretim mezunu.

Karabük İl Özel İdaresi: Çöp toplama.

Kastamonu İhsangazi SYDV: Büro Görevlisi. En az lise mezunu aranıyor.

Kırıkkale Balışeyh: Büro görevlisi. Lisans mezunu aranıyor.

Kırşehir: Büro memuru. İşbaşı eğitim programı mezunu veya katılımcısı olmak (büro memuru alanında)

Manisa Turgutlu: Coğrafya Öğretmeni. Öğretmen olmak.

Manisa NAYEB: İnşaat Mühendisi. Bölüm mezunu olmak şartı var.

Mersin Büyükşehir: Kompozitor Sanatçısı. Konservatuvar mezunu aranıyor.

Mersin Büyükşehir: Korno Sanatçısı. Konservatuvar mezunu.

Mersin Tarsus: Betonarma Kalıpçısı. Eğitim şartı belirtilmemiş

Mersin Tarsus İmar: Duvarcı. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Muğla Köyceğiz: Güreş antrenörü. Milli sporcu belgesine sahip olmak şartı var.

Muğla: Vasıflı-vasıfsız işçi, mimar, arkeolog, sanat tarihçisi, İşçi için en az ilköğretim, kalanlar için ilgili fakülte mezunu olmak

Muğla Dalbel: Garson aranıyor. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Muğla Fethiye: Muhasebe personeli. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Nevşehir Belediyesi: Kepçe Operatörü. En az orta okul mezunu.

Nevşehir Kalaba. Büro personeli. Lise mezunu bayan aranıyor.

Niğde Ulukışla: Şoför. Ortaokul mezunu aranıyor.

Ordu Kabaduz: Temizlik personeli-erkek. En az lise mezunu aranıyor.

Ordu Çaybel: Beden işçisi. En az ilköğretim mezunu aranıyor.

Ordu Orbel: Mimar aranıyor.

Samsun Ayvacık: Beden işçisi. En az lise mezunu

Sivas Divriği: Kimya Mühendisi, Makine/İnşaat Mühendisi. Lisans mezunu alınacak.

Sivas Sarkışla: Kamyon Şoförü. E sınıfı ehliyet şartı var.

Sivas Buriciye: Atölye ustası. İlgili meslek lisesi bölümleri mezunu aranıyor.

Şırnak Beytüşşebab: Temizlik işçisi. İlköğretim mezunu.

Tekirdağ Kapaklı: Şoför. En az ilkokul mezunu. gereken belgeleri taşıma şartı var.(Yarın başvuda son gün)

Tekirdağ Saraykent: Beden işçisi. En az ilkokul mezunu aranıyor.

Tekirdağ Marmaraereğlisi: Büro işçisi. En az lise mezunu

Van İpekyolu: Beden işçisi. Daha önce kamu kurumunda çalışmış olma şartı var.

Yozgat Kadıkent: Temizlik işçisi.

Zonguldak Gumeli: İnşaat Teknikeri. İlgili yüksekokul mezunu aranıyor.

Adana Kozan: Beden İşçisi. En az lise mezunu erkek aranıyor.

Adana Karaisali Belediyesi: Beden işçisi aranıyor. Lisans mezunu (bunu biz de anlamlandıramadık)

Antalya Falez: Garson ve temizlikçi aranıyor. İlköğretim veya lise mezunu aranıyor.

Antalya Belseki: Mimar aranıyor.

Aydın NAZBEL: İşletme Sorumlusu. 10 yıl deneyim, mesleki eğitim belgesi şartları var.

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Beden İşçisi. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Aydın İncirbel: İşçi. İlköğretim mezunu.

Aydın Çipas: Beden işçisi. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Aydın Kaçarlı Belediyesi: İnşaat Mühendisi. İlgili bölüm mezunu şartı var.

Afyonkarahisar: Kepçe Operatörü. En az ilköğretim mezunu. Gereken belgeler şartı var.

Bursa BESAŞ: Un indirme ve silo personeli. En az ilköğretim mezunu aranıyor.

Balıkesir Gönen: Engelli beden işçisi-erkek.

Çanakkale Lapseki: Büro işçisi. Önlisans veya lisans mezunu.

Çanakkale Bayramiç: Akaryakıt Pompacısı. Lise mezunu şartı var.

Çorum Oğuzlar Belediyesi: Büro personeli. Deneyim aranıyor.

Çorum il özel idaresi: Biyolog. İlgili bölüm mezunu olma şartı var.



iLAN METİNLERİNE ULAŞMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ