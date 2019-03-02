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3 Ülkede KPSS'siz Memur Olma Şansı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile üç farklı ülkede bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara KPSS şartı olmadan sözleşmeli sekreter alınacağı açıklandı.

3 Ülkede KPSS'siz Memur Olma Şansı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile üç farklı ülkede bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara KPSS şartı olmadan sözleşmeli sekreter alınacağı açıklandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:38
3 Ülkede KPSS'siz Memur Olma Şansı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile üç farklı ülkede bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara KPSS şartı olmadan sözleşmeli sekreter alınacağı açıklandı.

Anvers Başkonsolosluğu,Bakü ve Viyana Büyükelçiliklerine KPSS Şartı olmadan sözleşmeli sekter alımı yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

  • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
  • 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
  • 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  • 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
  • 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • 8. Çok iyi derecede Flamanca ve Türkçe bilmek,
  • 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzlarını detaylıca incelemeniz gerekmektedir.

  1. Anvers Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
  2. Bakü BE Sözleşmeli Sekreter Sınav İlanı
  3. Viyana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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