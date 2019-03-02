3 Ülkede KPSS'siz Memur Olma Şansı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile üç farklı ülkede bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara KPSS şartı olmadan sözleşmeli sekreter alınacağı açıklandı.