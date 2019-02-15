Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019/1 PTT Personel Alımı İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!

PTT personel ihtiyacını karşılamak üzere 55 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımlarını peyderpey yapacak olan PTT ilk alımını 2018 yılında 5 bin kişilik kadro dağılımına göre yapmıştı. PTT 2019 yılında da alımlarına devam edecek. PTT Personel alımları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

2019/1 PTT Personel Alımı İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!

PTT personel ihtiyacını karşılamak üzere 55 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımlarını peyderpey yapacak olan PTT ilk alımını 2018 yılında 5 bin kişilik kadro dağılımına göre yapmıştı. PTT 2019 yılında da alımlarına devam edecek. PTT Personel alımları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:49
2019/1 PTT Personel Alımı İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!

PTT personel ihtiyacını karşılamak üzere 55 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımlarını peyderpey yapacak olan PTT ilk alımını 2018 yılında 5 bin kişilik kadro dağılımına göre yapmıştı. PTT 2019 yılında da alımlarına devam edecek. PTT Personel alımları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

2018 yılında gerçekleştirilen PTT Kurum İdari Kurulu toplantısının sonuç bildirisi yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirisinde öneli detaylara yer verildi.

Yayımlanan soru-cevap şeklindeki sonuç bildirisinde 2018/1 Personel Alım Sınav Sonucu Taşeron gişe büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel teknik personel ünvanlarında alıma çıkılan 5000 sayısının doldurulamamasına gerekçe olarak yapılan yazılı sınavın zor olması gösterildi.

Sonuç bildirisine göre 2018 yılında eksik kalan personel sayısının 2019 yılında doldurulması planlandı.

Buna göre 2019 yılında 5000 kişilik olarak yapılacak alım sayısı artacak. Sonuç bildirisinde ne kadar personel sayısının eksik kaldığına yer verilmedi. Bu soru ise 2019/1 PTT alım ilanları yayınlandığında cevap bulacak.

PTT personel alım ilanları her an yayınlanabilir. İlanlar yayınlandığında bildirim almak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 15.02.2019 20:38
Anahtar Kelimeler:
2019 ptt personel alımı ilgili son dakika gelişmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
.. 2 saat önce

Ne zaman peki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Musa 2 saat önce

Öl lisans pazarlama mezunu alımı hiç olmuyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na binlerce işçi alınacak! Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na binlerce işçi alınacak! Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?
PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!
PTT Personel Alımı Sınav Soruları ve Cevapları!
Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!
Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim