2019/1 PTT Personel Alımı İle İlgili Son Dakika Gelişmesi!

PTT personel ihtiyacını karşılamak üzere 55 bin personel alımı yapacak. Bu personel alımlarını peyderpey yapacak olan PTT ilk alımını 2018 yılında 5 bin kişilik kadro dağılımına göre yapmıştı. PTT 2019 yılında da alımlarına devam edecek. PTT Personel alımları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

2018 yılında gerçekleştirilen PTT Kurum İdari Kurulu toplantısının sonuç bildirisi yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirisinde öneli detaylara yer verildi.

Yayımlanan soru-cevap şeklindeki sonuç bildirisinde 2018/1 Personel Alım Sınav Sonucu Taşeron gişe büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel teknik personel ünvanlarında alıma çıkılan 5000 sayısının doldurulamamasına gerekçe olarak yapılan yazılı sınavın zor olması gösterildi.

Sonuç bildirisine göre 2018 yılında eksik kalan personel sayısının 2019 yılında doldurulması planlandı.

Buna göre 2019 yılında 5000 kişilik olarak yapılacak alım sayısı artacak. Sonuç bildirisinde ne kadar personel sayısının eksik kaldığına yer verilmedi. Bu soru ise 2019/1 PTT alım ilanları yayınlandığında cevap bulacak.

PTT personel alım ilanları her an yayınlanabilir. İlanlar yayınlandığında bildirim almak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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