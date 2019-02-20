2019 PTT Kadro Dağılımı ve Başvuru Şartları Belli Oldu!

PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 60 bin personel alınacağı ve personel sayısının 100 bine çıkarılacağı açıklanmıştı. Yüzbinlerce vatandaş 2019 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

İş arayan vatandaşlar PTT personel alımı başvurularıyla ilgili yakından ilgileniyor. Bununla birlikte PTT personel alımı ile ilgili detayları araştırıyor. PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 60 bin personel alımı yapılacağı böylelikle personel sayısının 10 bine çıkacağı açıklanmıştı. Yüzbinlerce kişi 2019 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte PTT personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için PTT'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar internette konu hakkında araştırma yapıyor. PTT'nin KPSS'siz personel alımı başvuru şartlarına dair detayları okurlarımızla paylaşıyoruz.

60 BİN PERSONEL AÇIĞI BULUNUYOR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT ilanları ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Afyon'da düzenlenen toplantıda 2018 yılında yapılan alımlarda eksik kalan kontenjanın 2019 yılında yapılacak alım miktarına eklenmesi kararlaştırılmıştı. İlanlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak. İlanlar yayınlandığında bildirim almak için mobil uygulmalarımızı indirebilirsiniz.

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