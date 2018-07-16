KPSS'de Hangi Dersten En Çok Hangi Konularda Soru Çıkıyor!..

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Bir haftadan daha kısa bir süre kalan sınav için adaylar hummalı bir çalışma yürütüyor. Hayatlarınız şekillendirecek mesleğe adım atabilmek için başarılı olmaları gereken sınav için adaylar geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözüyor bu daha önce çıkmış sorulardan örneklemeler yaparak başarı oranını arttırmaya çalışıyor.
KPSS'ye girecek adayların çok işine yarayacak olan bir derleme ile karşınızdayız. KPSS sınavında çıkan soruların ders konularına göre yapılmış bir analiz adayların çıkmış ve çıkacak sorular hakkında derin bilgiler edinmesini sağlayacak. Empati Haber'den Yadigar Aygün, her yıl yüzlerce adayın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) için son beş yılın ders ve konularına göre çıkan soru sayısını araştırdı.Türkçe dersinden en fazla Paragrafta anlam, Matematik dersinde Porblemler, Tarih dersinde Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri ve Osmanlı Tarihi, Coğrafya dersinde Türkiye’nin Yerşekilleri konularında en fazla soru çıkıyor.
KPSS-LİSANS son beş yılın soru dağılımı
|KPPS-LİSANS
|TÜRKÇE
|Sözcükte Anlam
|9
|Cümlede Anlam
|11
|Parağrafta Anlam
|74
|Ses Bilgisi
|4
|Yapı Bilgisi
|6
|Sözcük Türleri
|8
|Cümle Bilgisi
|6
|Yazım Kuralları
|6
|Noktalama İşaretleri
|3
|Anlatım Bozuklukları
|3
|MATEMATİK
|Temel Kavramlar
|0
|Sayılar
|14
|Bölme Bölünebilme Kuralları
|1
|Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK
|0
|Birinci Dereceden Denklemler
|0
|Rasyanel Sayılar
|7
|Eşitsizlik
|9
|Mutkal Değer
|5
|Üstlü Sayılar
|7
|Köklü Sayılar
|7
|Çarpanlara Ayırma
|8
|Oran-orantı
|6
|Problemler
|26
|Kümeler
|2
|Fonksiyon-İşlem-Modüler Aritmetik
|10
|Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
|6
|Tablo ve Grafikler
|12
|GEOMETRİ
|Kavramlar ve Doğruda Açılar
|4
|Çokgenler ve Dörtgenler
|5
|Çember ve Daire
|3
|Analitik Geometri
|4
|Katı Cisimler
|0
|COĞRAFYA
|Türkiye ‘nin Coğrafi Konumu
|6
|Türkiye’nin Yer Şekilleri
|21
|Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
|5
|Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
|15
|Türkiye’de Tarım-Hayvancılık ve Ormancılık
|8
|Türkiye’de Madenler-Enerji Kay. Sanayi
|15
|Türkiye’de Ulaşım-Ticaret-Turizm
|15
|Türkiye’nin Cografi Bölgeleri
|3
|TARİH
|İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
|5
|Türk-İslam Tarihi
|10
|Osmanlı Tarihi
|21
|Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Har.
|23
|Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk islam Dünyasına Etk.
|0
|20. Yılda Osmanlı Devleti
|8
|Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
|20
|Kurttuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar D.
|10
|Cumhuriyet Dönemi
|20
|Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası
|5
|Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
|17
|VATANDAŞLIK
|Hukukun Temel Kavramları
|10
|Devlet Biçimleri-Hükümet Sistemleri
|0
|Anayasa Hukukuna Giriş-Türk Anayasa Tarihi
|0
|1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
|2
|Temel Hak ve Hürriyetler
|4
|Yasama
|7
|Yürütme
|5
|Yargı
|5
|İdare Hukuku
|12
|MANTIK
|Sözel Mantık
|19
|Sayısal Mantık
|18
Öğretmenlik adayları için alan bilgisi(ÖABT) için son beş yılın soru dağılımı şu şekilde
|EĞİTİM BİLİMLERİ
|ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
|Temel Kavramlar
|11
|Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler
|12
|Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
|18
|Test ve Madde İstatistikleri
|19
|PROGRAM GELİŞTİRME
|Temel Kavramlar
|2
|Türk Eğitim Sistemi
|1
|Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri
|4
|Program Geliştirmenin Temel Kuramları
|5
|Program Geliştirme Yaklaşım,Model ve Tasarımları
|2
|Program Tasarısının Hazırlanması
|12
|Program Gel.Yeni Anlayışlar Ve Yönelimler
|2
|Sınıf Yönetimi
|19
|Eğitim Öğretimde Planlama
|1
|REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM
|Çağdaş Eğitim Anlayışı, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri
|10
|Özel Eğitim Hizmetleri
|5
|Rehberlik Hizmet Alanları
|9
|Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları
|13
|Bireyi Tanıma Teknikleri
|13
|Psikolojik Danışma Kuramları
|2
|Okullarda Karşılaşılabilecek sorunlar ve Öğrt. Öğr. İlişkileri
|3
|Rehberlik Örgütlenme Sistemi
|5
|ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
|Öğrenme Psikolojisine Giriş
|8
|Klasik Koşullanma
|6
|Bağlaşımcılık Kuramı
|4
|Edimsel Koşullanma
|9
|Gestalt Kuramı
|5
|İşaret-Gestalt Kuramı
|2
|Sosyal Öğrenme Kuramı
|13
|ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
|Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri
|10
|öğretim Yaklaşımları ve Modelleri
|24
|Öğretim Yöntemleri
|21
|Öğretim Teknikleri
|26
|Kavram Öğretimi
|6
|Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Düşünme Becerileri
|6
|GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
|Gelişim Psikolojisi
|9
|Biyolojik Gelişim
|4
|Blişşsel Gelişim
|15
|Ahlak Gelişimi
|11
|Kişilik gelişimi
|11
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