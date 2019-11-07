Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103544
ALTIN
271.340
DOLAR
5.7360
STERLIN
7.3648
EURO
6.3415
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

KPSS’de geçerlilik süresi artık bir yıl: "Her yıl sınav ücreti ödenecek"

KPSS’nin geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla indirildi. Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ataması yapılmayan öğretmenlerin her yıl sınav ücreti ödemek zorunda kalacağını belirtti

KPSS’de geçerlilik süresi artık bir yıl: "Her yıl sınav ücreti ödenecek"

KPSS’nin geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla indirildi. Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ataması yapılmayan öğretmenlerin her yıl sınav ücreti ödemek zorunda kalacağını belirtti

07 Kasım 2019 Perşembe 23:06
KPSS’de geçerlilik süresi artık bir yıl: "Her yıl sınav ücreti ödenecek"

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Asgari ücretin dahi altında çalışma koşulları dayatılan arkadaşlarımız artık her yıl KPSS ücreti ödemek zorunda bırakıldı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında geçerlilik süresini iki yıla çıkarttığı KPSS’de bir yeni değişiklik daha yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sınavın geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Öğretmen alımlarında 2018 ve 2019 KPSS puanlarının değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

HER YIL SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEKLER

Müzik Öğretmeni Oya Yetişkin’in maaşına haciz konduğu için önceki yaşamına son verdiğini anımsatan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Yarım milyonu aşkın meslektaşımız da atamalar için bütçeden kaynak aktarılmasını beklerken kamuda, özelde güvencesiz çalışma koşulları dayatılan arkadaşlarımız artık her yıl KPSS ücreti ödemek zorunda bırakıldı. 23 Kasım’da ataması yapılmayan arkadaşlarımız için de Ankara bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 50 ZAM

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün “Kesinlikle kâr etmiyor” dediği ÖSYM’nin 2019 yılının ilk yarısındaki kârı 161 milyon 709 bin TL oldu. KPSS, ALES ve YDS başvuru ücretlerine yapılan zam, bilançonun artı vermesine neden oldu. ALES ve YDS’ye altı yılda yüzde 140 zam yapıldı. KPSS başvuru ücretlerine son beş yılda yapılan zam yüzde 50’ye ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
kpss geçerlilik süresi artık yıl her yıl sınav ücreti ödenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Soru 2020 KPSS'de Çıkabilir!
Bu Soru 2020 KPSS'de Çıkabilir!
2019 (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ Yayımlandı
2019 (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ‘Sıkça Sorulan Sorular’ Yayımlandı
2018-KPSS Ön Lisans Cevapları Yayımlandı
2018-KPSS Ön Lisans Cevapları Yayımlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim