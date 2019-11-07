KPSS’de geçerlilik süresi artık bir yıl: "Her yıl sınav ücreti ödenecek"

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Karara tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Asgari ücretin dahi altında çalışma koşulları dayatılan arkadaşlarımız artık her yıl KPSS ücreti ödemek zorunda bırakıldı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında geçerlilik süresini iki yıla çıkarttığı KPSS’de bir yeni değişiklik daha yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sınavın geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Öğretmen alımlarında 2018 ve 2019 KPSS puanlarının değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

HER YIL SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEKLER

Müzik Öğretmeni Oya Yetişkin’in maaşına haciz konduğu için önceki yaşamına son verdiğini anımsatan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Yarım milyonu aşkın meslektaşımız da atamalar için bütçeden kaynak aktarılmasını beklerken kamuda, özelde güvencesiz çalışma koşulları dayatılan arkadaşlarımız artık her yıl KPSS ücreti ödemek zorunda bırakıldı. 23 Kasım’da ataması yapılmayan arkadaşlarımız için de Ankara bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 50 ZAM

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün “Kesinlikle kâr etmiyor” dediği ÖSYM’nin 2019 yılının ilk yarısındaki kârı 161 milyon 709 bin TL oldu. KPSS, ALES ve YDS başvuru ücretlerine yapılan zam, bilançonun artı vermesine neden oldu. ALES ve YDS’ye altı yılda yüzde 140 zam yapıldı. KPSS başvuru ücretlerine son beş yılda yapılan zam yüzde 50’ye ulaştı.