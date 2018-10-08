KPSS'de En Çok O Soruda Zaman Kaybettiler!

Geçtiğimiz pazar günü (7 Ekim 2018) tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) Ortaöğretim - Lise düzeyindeki sınavın ardından memur olma hayali ise sınavda ter döken adaylar sorular ile ilgili yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımlar incelendiğinde adayların en çok zorlandığı sorunun Kafile Sorusu olduğu görülüyor.

Ortaöğretim düzeyindeki KPSS'ye giren memur adayları, özellikle Türkçe bölümünde sorulan kafile sorusunda çok zorlandı.

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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim - lise düzeyindeki sınavı 7 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, Genel Kültür Testi (GKT) ve Genel Yetenek Testi (GYT) olmak üzere toplamda 120 soru soruldu. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle kafile sorusunda zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu? İşte adayların sınava ve sorularına ilişkin yorumları...

KAFİLE SORUSU ZORLADI

KPSS lise sınavında bazı sorular adayları zorladı bunların başında ise kafile sorusu var. Yaptıkları yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleştiren memur adayları, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.

Adaylar A,B,C,D,E ve F kafilesi limandan limana, müzeden müzeye şeklindeki soruda çok fazla zaman kaybettikleri için adeta isyan ettiler.

İşte sosyal medyada Kafile sorusu yorumları;

Kafile sorusunu okuduktan sonra beynimin durduğunu hissettim etrafa baktım ben nerdeyim napıyoruz biz dedim. Hazırlayana soruyorum nasıl bir psikolojik delisin sen?

Kale, liman ve müzeyi kafile kafile halinde gezipte hangi kafilenin nereye gittiği belli olmayan A, B, C, D, E ve F kabilesinin Allah belasını versin

Kafile sorusunu yapabilen varsa puanına bakmadan hemen memur olarak atansın.

Kafile sorusunda eve dönerken otobüs yanlış yola girmiştir bidaha evlerini bulamazlar inşallah

Kafile Bi daha o otele adımı atma illaki o otelde de kpss mağduru vardır. Kovmazsa da onun ayıbı :)))))

Peki herkesin tartıştığı ve zorlandığı kafile sorusu ve kafile sorusunun cevabı nedir?

Sınava katılanlardan bazı kişilere ulaştık ve sorunun tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştık ama nafile kimsenin aklında sorunun net bir hali kalmamış ancak sorunun cevabını doğru olarak yaptığından % 100 emin olan bir memur adayı doğru cevap olarak şunu söyledi;

Limanda b, c, e

Kalede a, e, f

Müzede b, d

2016 yılında düzenlenen KPSS sınavında da benzer bir durum yaşanmıştı Avcı, Fırtına, Cevizci ailesi olan soruda adaylar çok fazla zaman kaybettiğini ifade ederek sosyal medyada bir çok eleştirilerde bulunmuşlardı.

Not: Kafile sorusunu tam alarak hatırlayan okurumuz varsa yorum kısmından iletise haberimize dahil edeceğiz.

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