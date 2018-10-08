KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?

7 Ekim 2018 Pazar günü ÖSYM tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim - Lise oturumu tamamlandıktan sonra adaylar KPSS Soruları ve Cevapları ne zaman açıklanacak ve KPSS Lise Sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı.

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi giriş sayfasında ne zaman açıklanacak? Sınav sonrası merak edilen bu soruya ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmıyor.

KPSS Sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili takvimde tarihe yer verirken, KPSS Soruları ve Cevapları ile ilgili ne takvimde tarih belirtiyor ne de bir açıklamada bulunuyor.

ÖSYM'nin diğer uyguladığı sınavlara ait soruları yayımlama aralıklarına bakıldığında Sınavın yapıldığı sonraki hafta mesai saatleri içerisinde yayımlandığı görülüyor. ÖSYM genellikle soruların tamamını olmasa da %10 gibi bir kısmını cevap anahtarları ile birlikte yayımlıyor.

KPSS CAFE olarak ÖSYM'nin sitesinde yapılan tüm güncel bilgileri takipçilerimize anında ulaştırmaya çalışıyoruz. KPSS Soruları ve Cevap Anahtarının bu hafta Cuma gününe kadar (12 Ekim 2018) açıklanması bekleniyor.

7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınav soruları ve cevapları yayımlandığı zaman anında haberdar olmak için 100 binden fazla kişinin aktif olarak kullandığı KPSS CAFE IOS ve KPSS CAFE ANDROID uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10:15'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

KPSS Lise sonuçları açıklandığı zaman haberdar olmak için KPSS CAFE twitter ve KPSS CAFE facebook hesaplarımızı takip edebilirsiniz.