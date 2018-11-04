KPSS Önlisans Soruları ve Sınav Değerlendirmesi

Milyonlarca aday bugün KPSS önlisans sınavına girdi. Şuan sınavda ter döken memur adayları sınavdan çıktıktan sonra sınavı ve sınavda çıkan soruları KPSS CAFE'de değerlendirecek. Sınavda akılda kalan soruları, cevapları, sınavın kolaylığı zorluğu gibi değerlendirmelerde bulunacaklar.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans oturumu için sosyal medyadan tebrik ve başarılar mesajları yayımlanıyor. Sosyal Medyanın da gündemi KPSS oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun KPSS paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Karamollaoğlu'nun Temel Dede isimli hesapya yapılan paylaşımında "Vatan millet diyerek; kul hakkına giren, akrabalarına yandaşlarına ulufe gibi kadro dağıtan, ihalelerden pastanın en büyük dilimini almak için yarışanlarla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Diğer siyasi partiler ve siyasi parti liderleri KPSS ile ilgili hiç bir paylaşımda bulunmadılar.

Sınav soruları ve sonav değerlendirmesi KPSS CAFE'de olacak.

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