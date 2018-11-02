KPSS Önlisans Çıkabilecek Sorular!

2018 KPSS önlisans sınavı için çok bir zaman kaldı. 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan KPSS Önlisans sınavında çıkabilecek güncel bilgileri sizler için derledik. Güncel bilgileri sıkı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Sınav öncesine kadar yaşanan güncel gelişmeler sınavda soru olarak karşınıza çıkabiliyor. İşte KPSS Önlisans sınavında çıkabilecek sorular...

DRONE YERİNE UÇAN GÖZ

Türk Dil Kurumu Drone kelimesi yerine kullanılmak üzere Uçan Göz sözcüğünü belirledi. Sınavda Türk Dil Kurumu'nun Drone yerine belirlediği kelime hangisidir şeklinde bir soru çıkabilir.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI AYLA

Türkiye'nin Oscar Adayı olan filmin adı ve yönetmeni sorulabilir. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı Ayla filmi Türkiye'nin Oscar adayıydı. 1950'li yıllarda yaşanan Kore savaşında bir Türk askeri ile koreli küçük bir kızın başından geçen gerçek bir hikayeden uyarlanan film ülkemizde de büyük ilgi görmüştü.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ŞELALESİ

Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuella'da yer alan Angela Şelalesidir. Bu soru da çıkabilir.

2018 TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ KASTAMONU

2018 Türk Dünyası'nın Başkenti hangi ilimizdir sorusu da güncel bir bilgidir ve KPSS Önlisans sınavında çıkabilir. 2018 Türk Dünyası Başkenti Kastamonu'dur.

FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER

2018 Ekim ayında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in çıkma olasılığı oldukça yüksektir. Ara Güler'in fotoğrafları Fransa, Almanya, ABD ve Türkiye’de sergilendi.

2018 KIŞ OLİMPİYATLARI

2018 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke Güney Kore'dir.

AKILLI KENT PROJESİ

Akıllı Kent projesi ilk olarak Karaman ilimizde uygulanmaya başlanmıştır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde açılmıştır.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Buse Tosun, bronz madalya kazandı.

DEDE KORKUT - BEYAZ KARTAL - BAHAAETTİN KARAKOÇ

Türk edebiyatında 'Dede Korkut' ve 'Beyaz Kartal' olarak anılan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de 88 yaşında hayatını kaybetti.

KPSS önlisans sınavında çıkabilecek güncel bilgileri derledik. 4 Kasım 2018 Pazar günü sınava girecek adaylara KPSS Cafe olarak başarılar dileriz.

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