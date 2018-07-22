"İstiklal Marşı nerede yazıldı?" KPSS sorusu oldu?

"Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı?" sorusu 22 Temmuz tarihinde yapılan KPSS'de soruldu. Sınavda bu soru ile karşılaşan memur adayları Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı sorusuna cevap aramaya başladı.
"KPSS'de Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı?" sorusu soruldu. Memur adayları İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer neresi? sorusunun yanıtını verdi. İstiklal Marşının yazıldığı yer Tacettin Sultan Dergahı hakkında merak edilenler.
Bu gün düzenlen KPSS'de İstiklal Marşının Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldığı yer Ankara Hamamönü'ndeki Taceddin Dergahı soruldu.
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