"İstiklal Marşı nerede yazıldı?" KPSS sorusu oldu?

"Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı?" sorusu 22 Temmuz tarihinde yapılan KPSS'de soruldu. Sınavda bu soru ile karşılaşan memur adayları Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını nerede yazdı sorusuna cevap aramaya başladı.