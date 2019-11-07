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Bu Soru 2020 KPSS'de Çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gencin attığı tweet'e destek vermesi ile başlayan ve daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleceğe nefes ol kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 2020 KPSS'de çıkacağını düşündüğümüz bu gelişmeyi okurlarımızla paylaşmak istedik.

Bu Soru 2020 KPSS'de Çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gencin attığı tweet'e destek vermesi ile başlayan ve daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleceğe nefes ol kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 2020 KPSS'de çıkacağını düşündüğümüz bu gelişmeyi okurlarımızla paylaşmak istedik.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:10
Bu Soru 2020 KPSS'de Çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gencin attığı tweet'e destek vermesi ile başlayan ve daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleceğe nefes ol kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturma kararı sonrasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge ile her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 2020 KPSS'de çıkacağını düşündüğümüz bu gelişmeyi okurlarımızla paylaşmak istedik.

2020 yılında lisans , ön lisans ve lisans mezunu adayların gireceği KPSS sınavı yapılacak. KPSS 'de çıkabilecek konulardan birinin de Milli Ağaçlandırma Günü aşağıdaki günlerin hangisidir? gibi bir soru çeşidi olacağını düşünüyoruz.

Bunu bir kenara not etmekte veya hafızamızda tutmakta fayda var. Zaman zaman genel kültür konularında yaşanan son güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor.

2020 KPSS'DE ÇIKABİLİR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti. 

Bu zenginlik içerisinde ormanların tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Erdoğan, genelgeye şöyle devam etti:

"Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerimizin korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir."

Söz konusu etkinliğe ilişkin bilgelerin Tarım ve Orman Bakanlığının internet adresinde yer aldığını bildiren Erdoğan, "81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti.

Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerine yer vermişti.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı üzerine hesabında sabitlediği paylaşımında, Türk bayrağı, ağaç ve gücü simgeleyen emoji ile "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız." sözleriyle desteğinden dolayı teşekkür etti.

Abdullah Enes Şahin, Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım." paylaşımında bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
2020KPSSCumhurbaşkanı ErdoğanMilli Ağaçlandırma Günü
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