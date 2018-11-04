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Bozkurt Lotus Olayı Nedir?

KPSS Önlisans sınavında en çok merak edilen ve tartışılan soruların başında Bozkurt Lotus olayı vardı. Merak edenler için Bozkurt-Lotus olayını detayları ile aktarıyoruz.

Bozkurt Lotus Olayı Nedir?

KPSS Önlisans sınavında en çok merak edilen ve tartışılan soruların başında Bozkurt Lotus olayı vardı. Merak edenler için Bozkurt-Lotus olayını detayları ile aktarıyoruz.

04 Kasım 2018 Pazar 13:09
Bozkurt Lotus Olayı Nedir?

KPSS Önlisans sınavında en çok merak edilen ve tartışılan soruların başında Bozkurt Lotus olayı vardı. Merak edenler için Bozkurt-Lotus olayını detayları ile aktarıyoruz.

Bozkurt-Lotus davası, 2 Ağustos 1926 tarihinde Türk vapuru Bozkurt ile Lotus adındaki Fransız vapurunun Ege denizindeki Midilli açıklarında yaşadığı çatma olayıdır. ÇAtma olayında Bozkurt vapuru ikiye bölünerek batmıştır. Batma sonucu 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir.

Kaza sonucunda Bozkurt battı ve yolcu ile mürettebattan 8 kişi boğuldu. İstanbul’a gelen iki geminin kaptanı tedbirsizlik ve ihmal yüzünden ölüme neden olmak suçlamasıyla tutuklandılar. Mahkeme, Eylül 1926’da verdiği kararla Türk kaptanı 4 ay, Fransız kaptanı ise 80 gün hapis cezasına mahkum etti.

Sorunun cevabı ise Boğazlar Problemidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.11.2018 13:37
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