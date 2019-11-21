2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

2020 KPSS ÖABT Sınavı Nedir? KPSS ÖABT Sınavına Hangi Alanlar Giriyor?

2020 KPSS ÖABT Sınavı, 2020 KPSS Eğitim Bilimleri ve 2020 KPSS Lisans sınavına ilave olarak bazı öğretmenlik alanları için girilmesi gereken alan bilgisini ve alan eğitimini ölçen sınavdır. Lisans ve Eğitim Bilimleri sınavına istisnasız bütün öğretmen adaylarının girmesi gerekiyorken KPSS ÖABT sınavına sadece belli sayıda ve önceden ilan edilmiş olan alanlar için girilmektedir.

2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sınavı Puan Türü Nedir? 2020 KPSS ÖABT Puanları Kaç Yıl Geçerli Olacak?

9 Ağustos 2020 günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alan bilgisi sınavı sonucunda adaylar, öncesinde katılmış olacakları 2020 KPSS Lisans oturumu ile 2020 KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarının da belirlenmiş olan yüzdeleriyle hesaplanacak KPSS P121 puanını elde edeceklerdir. KPSS P121 puanı alan bilgisine girme zorunluluğu bulunan öğretmen adaylarının atanmalarına esas olan puan türüdür. Bu puan türünün hesaplanmasında;

2020 KPSS Lisans oturumunun etkisi; %30

%30 2020 KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun etkisi; %20

%20 2020 KPSS ÖABT oturumunun etkisi ise; %50

olacaktır.

2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alan bilgisi oturumunun adayların puanlarının hesaplanmasında yarı yarıya etkisi bulunmaktadır. Bu yönden adayların alan bilgisi oturumuna ilave bir ehemmiyet ile yaklaşmaları ve güzel bir hazırlık yapmaları, yüksek puan alabilmeleri için oldukça önemlidir.

2019 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sınavına Kaç Kişi Katıldı?

Soru Sayısı Standart Sapma Ortalama Net Aday Sayısı 75 13,867 27,951 34056

2019 KPSS ÖABT oturumunda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliğinin ardından ÖABT oturumları arasında en fazla adayın katıldığı ikinci ÖABT oturumu olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alan bilgisi sınavının 2020 KPSS ÖABT'de de yine yüksek bir katılım ile gerçekleşmesini bekliyoruz.

2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sınav Konuları Nelerdir? Soru Dağılımları Nasıldır?

2020 yılında 9 Ağustos olarak belirlenen sınav tarihine kadar adayların çalışmaları gereken 2020 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği sınav konuları; Alan Bilgisi konuları ve Alan Eğitimi konuları olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bu iki başlıkta adaylara toplam 75 adet soru yöneltilmektedir ve bu soruların yüzde yirmilik kısmı Alan Eğitimi, %80'lik kısmı ise Alan Bilgisi konularından meydana gelmektedir.

Alan Eğitimi konularından adaylara; 15 soru yöneltilmektedir.

Alan Bilgisi konularından ise adaylara dağılımını aşağıda belirteceğimiz biçimde toplam; 60 adet soru sorulmaktadır. Bu 60 soruluk kısmın içeriğinde yer alan derslere dağılımı ise şu şekilde olmaktadır;

-Yeni Türk Edebiyatı Dersi; 18 soru

-Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili Dersi; 18 soru

-Eski Türk Edebiyatı Dersi; 12 soru

-Türk Halk Edebiyatı; 12 soru