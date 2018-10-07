2018 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları

Bugün düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı sonrasında sınavdan çıkan adaylardan hatırladıkları soruları bize iletmelerini istemiştik. İşte KPSS Lise sınavında çıkan sorular ve cevapları..

Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır?

KPSS 'de çıkan kırkpınar güreşleri nerede yapılır sorusunun cevabı EDİRNE 'DİR. Kırkpınar güreşleri yıllardan beri Edirne'de yapılır.

Siyasetname 'nin Yazarı Kimdir?

Siyasetname Nizamülmülk tarafından kaleme alınmıştır. KPSS'de sorulan sorunun cevabı Nizamülmülk'tür.

Cumhurbaşkanı'nın Görev Süresi kaç yıldır?

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl'dır, bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Milletvekili Seçilme Yaşı Kaçtır?

Son referandumla birlikte Anayasa Değişikliği gerçekleşmiş ve milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürülmüştü. Milletvekili seçilme yaşı anayasa referandumundan önce 25 idi.

Kıbrıs İçin Nobel Barış Ödülü Alan 2018'de Ölen Kişi Kimdir?

18 Ağustos tarihinde hayata gözlerini yuman Kofi Annan 'dır.

Mavi Akım Projesi'nda Hangi Ülkenin Doğalgazı Avrupa'ya Götürülecek?

Mavi Akım Projesi ile Rusya'dan çıkarılan Doğalgaz, Türkiye ile Avrupa ülkelerine götürülecek.

Türkiye'de En Çok Çıkan ve İhraç Edilen Maden Hangisidir?

Sorunun cevabı BOR'dur. Türkiye'de en çok çıkan madenlerin başında Bor gelir.

Türkiye Hangi Uluslararası Teşkilata Üyedir?

Türkiye sadece Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üyedir.

Ramazan'da Minarelerin Arasına Yazılan Işıklı Yazı ve Resimlere Ne Ad Verilir?

Sorunun cevabı MAHYA

Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda İşgal Ettiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya 'nın ilk olarak saldırdığı ülke Belçika 'dır.

Malazgirt Ovası Hangi İlimizde?

Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesidir. Ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir.

Yüzölçümü En Büyük Ülke Hangisidir?

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'dır.

İngiltere Antep , Urfa ve Maraş'ı Hangi Ülkeye Bırakıp Çekilmiştir?

İngiltere, Birinci Dünya Savaşı 'nda işgal ettiği Urfa Antep ve Maraş 'ı Paris Konferansı 'nda alınan kararlar sonrasında Fransa 'ya bırakmış ve bu şekilde oralardan çekilmiştir.

Üç Tarz-ı Siyaset Kimin Eseridir?

Üç Tarz-ı Siyaset Yusuf Akçura 'nın eseridir.

İki kişi arasında ya da ikişer kişilik iki takım arasında oynanan sporun adı nedir?

Sorunun cevabı tenistir.

İkameti farklı ilde olanların boşanma davalarına hangi mahkemenin adı nedir?

Aile Mahkemesi

Kimler Yönetmelik Çıkaramaz?

Doğru cevap Cumhurbaşkanı Yardımcısıdır

Hangisi Seçimle Değil Atama ile Seçilir?

Doğru cevap Valiler'dir.

KPSS cafe olarak derlediğimiz KPSS Soruları ve cevapları bu şekilde sizin de hatırladığınız sorular varsa yorumlar kısmından iletirseniz bu habere dahil edebiliriz.

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