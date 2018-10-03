2018 KPSS Ortaöğretim Sınavında Soru Olarak Çıkması Beklenen Güncel Bilgiler!

Bu pazar (7 Ekim 2018) tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) çıkması muhtemel olan güncel bilgilerden derlediğimiz soruları ve konuları okurlarımız ile paylaşıyoruz.

Lise yani ortaöğretim kurumlarından mezun olan adayların katılacağı sınav için heyecan başladı.7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan sınavda adayların en çok merak ettiği konu güncel bilgilerden çıkması muhtemel olan sınav soruları ve konularıdır.

Bu haberimizde bu güncel bilgileri derledik.

Yaşamının çoğunluğunu ALS hastası olarak tekerlekli sandalyede sürdüren İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking 14 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Planını hazırlayan ve tüm dünyanın bu konudaki desteğini arkasına alsa da bir türlü uygulmaya koyamayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Koffi Annan 2018 yılının Ağustos ayında hayatını kaybetti.

Türk Dil Kurumu tarafından teknolojinin son ürünlerinden olan DRONE yerine UÇAN GÖZ kelimesinin kullanılmasını tavsiye etmiştir.

Dünya üzerinden yapay zeka ile çalışan Sophia isimli robota Suudi Arabistan tarafından ilk kez vatandaşlık verilmiştir.

Dünyanın ilk su altu peri bacaları Van Gölü'nün altında keşfedilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin Bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan harekatın adı Zeytin Dalı Harekatıdır.

Cep Herkülü olarak bilinen ve dünyaca tanınan Haltercimiz Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde vefat etmiştir.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'dır.

Mahmut Hoca rolü ile hafızalara kazanan Münir Özkul 5 Ocak 2018 tarihinde vefat etmiştir.

Türkiye'nin tamamen yerli imkanlarla ürettiği ve faaliyete geçirdiği baz istasyonunun adı ULAK'tır.

Ülkemizde 2014 ile 2018 yılları arasında 10. Kalkınma Planı uygulanmıştır.

2019-2023 yılları arasında 11. Kalkınma Planı uygulanacaktır.

Dünyanın en büyük yer altı şehri Nevşehir ilimizdedir.

Şu Çılgın Türkler isimli eserin sahibi Turgut Özakman'dır.

Bilge Lider, Bilge Kral olarak anılan Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'tir.

İslam İş Birliği Teskilatı'nın merkezi Cidde'dir.

1964 Yılında Kıbrıs'ta şehit olan ilk pilotumuzun adı Cengiz Topel'dir.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay branşında dünya rekoru kıran sporcularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'dür.

Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından 2018 yılına Toria ismi verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı Prof.Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiştir.

2018 Yılında NATO zirvesi “BRÜKSEL”‘de yapılmıştır.

Yönetmenliğini “CAN ULKAY”‘ın yaptığı “AYLA” isimli film Türkiyenin Oskara aday filmi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim müfredatına eklenmesini önerdiği kitabın ismi Mehmet Akif Ersoy'a ait Safahat isimli kitaptır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rakka’ya düzenlediği Operasyona Fıratın Gazabı adı verilmiştir.

Sizlerde güncel bilgileri yorumlar kısmından ileterek diğer adaylara yardımcı olabilirsiniz.

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