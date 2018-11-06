2018 kpss önlisans soruları yayımlandı

2018-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle;

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.



2018- KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2018-KPSS Ön Lisans sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.



GENEL YETENEK: Bulunmamaktadır.



GENEL KÜLTÜR: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018- KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSSAFE.COM.TR | ANKARA