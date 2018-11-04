2018 kpss önlisans soruları

KPSS Önlisans sınavına giren adaylar zorlu bir sınavın ardından sınav sorularını değerlendirmeye başladı. KPSS Önlisans sınavında çıkan soruları paylaşan adaylar sayesinde sorular da belli olmaya başladı. Türkçe sorularının adayları bunalttığını yapılan değerlendirmelerden anlıyoruz. İşte KPSS Önlisans Soruları...

KPSS Önlisans Sınavı Soruları şöyle;

Sanat Güneşi olarak bilinen sanatçımız kimdir?

Sınavın belki de en kolay sorularından biriydi. Cevabı Zeki Müren'di.

Çıkan diğer sorulardan bazıları;

Olağanüstü Durumlarda Evlenme Yaşı kaçtır? - cevap 16'dır

Telefonun Mucidi - Cevap Graham Bell'dir.

Milli Okçu

Türk Marşı'nın Bestecisi - Cevap Mozart

Memura Verilen Ceza

Memurun haftalık çalışma saati kaçtır

En İyi Pirinç Nerede Yetişir Sorusu soruldu. En iyi pirinç Edirne'de yetişir.

Bozkurt - Lotus Olayı Soruldu.

2 Ağustos 1926 tarihinde gece yarısına doğru İstanbul’a gitmekte olan Fransız yolcu gemisi Lotus ile kömür gemisi Bozkurt arasında Midilli civarında Sığrı Burnu’nun 5-6 deniz mili kuzeyinde çatma meydana gelmiştir.

Çatma, deniz hukukunda iki ya da daha fazla geminin birbiriyle çarpışmasına verilen isimdir.

İkiye parçalanmış bulunan Bozkurt gemisi batmış ve gemide bulunan sekiz Türk vatandaşı boğulmuştur. Lotus gemisi kazazedelere yardım etmek için gayret göstererek bunlardan 10 mürettabatı kurtarmış ve yoluna devam ederek 3 Ağustos’ ta İstanbul’a gelmiştir. Olayda 8 mürettebat da hayatını kaybetmiştir.

2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kim Kazandı sorusu soruldu?

Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro aldı. İsveç'teki Nobel Komitesi, 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Japon kökenli İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'ya verdi. Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü "Günden Kalanlar" isimli romanıyla kazandı.

Kût'ül-Amâre Cephesi Soruldu.

Kût'ül-Amâre Cephesi Irak idi.

657'YE TABİ MEMURLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ

Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylara kazandıkları takdirde atanacakları memur kadrolarında bilmesi gereken konuların başında olan "657 sayılı Devlet Memurları haftalık ne kadar süre ile çalışırlar" sorusu ile "657' de fiilen devlet memuru iken çalışma arkadaşını taciz edenlerin alacağı ceza" soruları yöneltildi.

657 Sayılı Devlet Memurları kanununda Bölüm5'te memurlaırn çalışma saatleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. Memurlar haftalık çalışma süreleri genel olarak 40 saattir. Cumartesi ve pazar günleri tatil oalrak düzenlenir. Gnlük çalışma sürelerinde işe başlama akşam iş bitirme saatlerini illerde valiler hizmet bölgelerine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenir.

Diğer soruda ise 657' de fiilen devlet memuru iken çalışma arkadaşını taciz edenlerin alacağı ceza sorulmaktadır. Memurlar kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları esnada haklarında disiplin işlemleri yürütülebilir. Disiplin cezalarında aylıktan kesme, kınama, memuriyetten çıkarma gibi işlemler uygulanır.

Erzurum - Ermenistan sınırları içerisinde kalan ve UNESCO tarafından korunan yer neresidir?

Fetret dönemi hangi padişahtan sonra yaşanmıştır?

Buğday'ın yetişmesi imkansız olan yer sorusu soruldu. Doğru cevap Rize idi.

Cumhurbaşkanı Kararname çıkartmış ve belirli bir gün belirtmemişse ne zaman yürürlüğe girer diye soruldu.

Sorunun cevanı belirli bir gün belirtilmemişse Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer idi.

Türkiye'den Yunanistan'a dökülen nedir hangisidir diye soruldu.

Sorunun doğru cevabı Meriç Nehri'dir.

2.Dünya savaşından sonra Türkiye'ye yapılan yardım hangisidir diye soruldu.

Marshall Yardımı doğru cevaptır.

KPSS Önlisans sınavına giren adaylardan soruları hatırlayan varsa yorum bölümünden iletmesi halinde haberime eklenecektir. bu şekilde haberimize katkı sağlayabilirsiniz.

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