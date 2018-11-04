2018 KPSS Önlisans Sınavı Poli, Foli Sorusu İsyan Ettirdi

2018 KPSS Önlisans sınavına giren adaylar sınavda çıkan soruları sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Birçok adayın isyan etmesine neden olan Poli Foli sorusu sınavın ardından çok fazla adayın aklında kalmaz iken çoğunun isyan etmesine neden oldu. Adaylar foli, polis sorusuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte Foli Poli sorusuna verilen tepkilerden bazıları;

"Tahtaya her poli bir folidir fakat en az bir foli vardır ki poli değildir diyen ebru öğretmenin babasına ulaştım arkadaşlar."

"Her poli bir folidir foli olmayan poli serefsizdir"

"Her poli folidir, en az bir foli poli değildir. Kuş foli koma foli doli yağayi doli sevdaluğun yüzinden hepten şaşurduk yoli.."

"Her poli bir folidir ama en az bir foli vardır ki poli değildir ne yapsalar boş göklerden gelen bir foli vardır poli deme polinin üntündede bir foli vardır"

"Herkesin folisine kimse karışamaz. O o şekil poli olur öbürü bu şekil foli olur. "

"Poli foli sorusundan birsey anlamayip twetten yalniz degilimdir insaallah stalkina başlayanlar"

"Foli poli sorusuna bakarken ; Kuş foli komofoli toli yağayi tolii sevdaluğun yüzünden hepten şaşurdum yolii diyerek şarkı söylemeye başlayan tek ben miyim ?"

"foli poli sorusunu hazirlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum......"

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