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2018 KPSS Önlisans Soruları
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2018 KPSS Önlisans Sınavı Poli, Foli Sorusu İsyan Ettirdi

2018 KPSS Önlisans sınavına giren adaylar sınavda çıkan soruları sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Birçok adayın isyan etmesine neden olan Poli Foli sorusu sınavın ardından çok fazla adayın aklında kalmaz iken çoğunun isyan etmesine neden oldu. Adaylar foli, polis sorusuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

2018 KPSS Önlisans Sınavı Poli, Foli Sorusu İsyan Ettirdi

2018 KPSS Önlisans sınavına giren adaylar sınavda çıkan soruları sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Birçok adayın isyan etmesine neden olan Poli Foli sorusu sınavın ardından çok fazla adayın aklında kalmaz iken çoğunun isyan etmesine neden oldu. Adaylar foli, polis sorusuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

04 Kasım 2018 Pazar 13:19
2018 KPSS Önlisans Sınavı Poli, Foli Sorusu İsyan Ettirdi

2018 KPSS Önlisans sınavına giren adaylar sınavda çıkan soruları sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Birçok adayın isyan etmesine neden olan Poli Foli sorusu sınavın ardından çok fazla adayın aklında kalmaz iken çoğunun isyan etmesine neden oldu. Adaylar foli, polis sorusuna sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte  Foli Poli sorusuna verilen tepkilerden bazıları;

"Tahtaya her poli bir folidir fakat en az bir foli vardır ki poli değildir diyen ebru öğretmenin babasına ulaştım arkadaşlar."

"Her poli bir folidir foli olmayan poli serefsizdir"

"Her poli folidir, en az bir foli poli değildir. Kuş foli koma foli doli yağayi doli sevdaluğun yüzinden hepten şaşurduk yoli.."

"Her poli bir folidir ama en az bir foli vardır ki poli değildir ne yapsalar boş göklerden gelen bir foli vardır poli deme polinin üntündede bir foli vardır"

"Herkesin folisine kimse karışamaz. O o şekil poli olur öbürü bu şekil foli olur. "

"Poli foli sorusundan birsey anlamayip twetten yalniz degilimdir insaallah stalkina başlayanlar"

"Foli poli sorusuna bakarken ; Kuş foli komofoli toli yağayi tolii sevdaluğun yüzünden hepten şaşurdum yolii diyerek şarkı söylemeye başlayan tek ben miyim ?"

"foli poli sorusunu hazirlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum......"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.11.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
2018 kpss önlisans sınavı poli foli sorusu isyan ettirdi
Yorumlar
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Damlanur 23 dakika önce

Birde eser hazırlayan selami amcayla yalçın amca vardı.Allahm o nasıl bir soru öyle.

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Serkan 36 dakika önce

Kafayı yedim resmen yaa poli foli Allahtan şarkıyı unuttum da dilime dolanmadi her poli foli değildir her foli de poli değildir nalet gelsin haaa

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Fff 24 dakika önce

Allah seni top etsin Poli foli

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Foli poli 22 dakika önce

Cevap E mıydı ya

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Önlisansadayı 11 dakika önce

Cevap Bazı foliler poli değildir olacaktı yanlış hatırlamıyorsam.Diğerleri zaten mantıksızdı.

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