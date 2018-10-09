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2018 KPSS Lise Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

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2018 KPSS Lise Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

09 Ekim 2018 Salı 15:50
2018 KPSS Lise Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade veren içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Ortaöğretim sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

GENEL YETENEK: 10. ve 57. Sorular

GENEL KÜLTÜR: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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