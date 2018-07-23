Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 KPSS Lisans Matematik Soruları ve Çözümleri

Tarih,coğrafya, güncel bilgiler gibi konulardan çıkmış sorular sosyal medyada akılda kaldığı kadar paylaşılıyor ancak aynı durum matematik soruları için söz konusu olmuyor. Zira matematik sorularını zorlu bir sınavın ardından hatırlamaya çalışma pek kolay olmuyor. İşte KPSS 2018 Lisans oturumlarında çıkmış matematik soruları ve çözümleri...

banner396

2018 KPSS Lisans Matematik Soruları ve Çözümleri

Tarih,coğrafya, güncel bilgiler gibi konulardan çıkmış sorular sosyal medyada akılda kaldığı kadar paylaşılıyor ancak aynı durum matematik soruları için söz konusu olmuyor. Zira matematik sorularını zorlu bir sınavın ardından hatırlamaya çalışma pek kolay olmuyor. İşte KPSS 2018 Lisans oturumlarında çıkmış matematik soruları ve çözümleri...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
2018 KPSS Lisans Matematik Soruları ve Çözümleri

Tarih,coğrafya, güncel bilgiler gibi konulardan çıkmış sorular sosyal medyada akılda kaldığı kadar paylaşılıyor ancak aynı durum matematik soruları için söz konusu olmuyor. Zira matematik sorularını zorlu bir sınavın ardından hatırlamaya çalışma pek kolay olmuyor. İşte KPSS 2018 Lisans oturumlarında çıkmış matematik soruları ve çözümleri...

2018 KPSS Matematik Soru ve Cevapları

Soru ve ve cevaplarda aklınıza takılanları aşağıda yer alan yorum kısmında yazabilirsiniz. İşte, 2018 KPSS Matematik Soru ve Cevapları

Modüler aritmetik sorusu : Pazartesi

Grafik sorusu (Papatya – Gül) = 108 ile 40 çıkıyor.

Olasılık sorusunun cevabı = 32

Basketbol 1 ve 4 periyotta attığı sayı toplamı = 20

Çember açı sorusu : 18

Analitik geometri sorusu : 12 kök 2

Kare alan parçalama sorusu : 1/5

Üç basamaklı sayı ardışık rakamlardan oluşan 198 farkın oluştuğu sorunun cevabı : 1308

Çarpanlara ayırma sorusu = 1

Hangisi kesinlikte tektir = Yalnız 3

Mutlak değer sorusu = a büyüktür sıfır önermesi kesinlikle doğrudur.

Fonksiyon sorusunun cevabı : 7

Rasyonel sayılar sorusu = 5/2

Kümeler venn şeması = Erik ve Elma

Eski ve yeni kitap kar sorusu = 36

Taralı üçgenleri topluyorsun = 20

Asal sayı sorusu = 753 – 237 = 516

Üslü sayı sorusu = 75/15 = 5

2A=B çıkan bir soru vardı toplamlarını soruyordu = 10 çıkıyordu.

Şu 3 yuvarlığın toplamı kareyi veren soru içerisinde 3 soru sorulmuştu:

A+B+C = 6 çıkıyordu ,

Sadece X kaçtır = 4 çıkıyordu.

A’nın alabileceği değerler toplamı = 23

KPSS MATEMATİK SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

2018 KPSS Genel Kültür-Yetenek Soruları Nasıldı?

22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2018 KPSS Genel Kültür-genel Yetenek sabah oturumunda adaylar 120 soruya yanıt verdi. Sınava katılan adaylar Türkçe ve Matematiksorularının  geçtiğimiz yıllara oranla zor olduğunu ifade etti.  KPSS’ye katılan adaylar özellikle 2018 KPSS Genel Kültür sorularında zorlandıklarını ifade ediyor. Adayların tarih sorularında ve güncel bilgiler soruları üzerinden yorum yaptıkları gözlemleniyor.

ADAYLARIN KPSS MATEMATİK HAKKINDA YORUMLARI

hüseyin başaran‏ @hsynbsrn61
#KPSS genel kültür muhteşemdi Türkçe de zaten anadil. Yapamayan utansın. Ama şu matematiği ne yapacağız bilmiyorum

Hakan Doğan‏ @ben__hakan
#KPSS çok basit bir sınavdı. Hele o matematik soruları neydi öyle

Kaynaklar;
KariyerMemur

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


2018 KPSS Lisans Tarih ve Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları
2018 KPSS Lisans Tarih ve Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları
KPSS Sorusu : Türkiye Cumhuriyeti’nde en uzun süre Dışışleri Bakanlığı yapan kimdir?
KPSS Sorusu : Türkiye Cumhuriyeti’nde en uzun süre Dışışleri Bakanlığı yapan kimdir?
KPSS Lisans Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak? KPSS Soruları Zor muydu?
KPSS Lisans Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak? KPSS Soruları Zor muydu?
2010 KPSS Sorularını Çalanlar Ceza Aldı Ama Mağdurlar Hala Çözüm Bekliyor
2010 KPSS Sorularını Çalanlar Ceza Aldı Ama Mağdurlar Hala Çözüm Bekliyor
Mağdurları Hala Mağdur Olan 2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme: 2 Tutuklama
Mağdurları Hala Mağdur Olan 2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme: 2 Tutuklama
Eski Kedicikten Bomba Açıklama: Adnan Oktar Cinsel İlişkiye Girmek İstiyordu Ama...
Eski Kedicikten Bomba Açıklama: Adnan Oktar Cinsel İlişkiye Girmek İstiyordu Ama...
Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası
Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası
KPSS'de Hangi Dersten En Çok Hangi Konularda Soru Çıkıyor!..
KPSS'de Hangi Dersten En Çok Hangi Konularda Soru Çıkıyor!..
Anahtar Kelimeler:
2018 KPSS Lisans Matematik Soruları Ve Çözümleri2018 Matematik Soruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 KPSS Lisans Tarih ve Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları
2018 KPSS Lisans Tarih ve Güncel Bilgiler Soruları ve Cevapları
KPSS Sorusu : Türkiye Cumhuriyeti’nde en uzun süre Dışışleri Bakanlığı yapan kimdir?
KPSS Sorusu : Türkiye Cumhuriyeti’nde en uzun süre Dışışleri Bakanlığı yapan kimdir?
"İstiklal Marşı nerede yazıldı?" KPSS sorusu oldu?
"İstiklal Marşı nerede yazıldı?" KPSS sorusu oldu?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim