2018 KPSS Lisans Matematik Soruları ve Çözümleri

Tarih,coğrafya, güncel bilgiler gibi konulardan çıkmış sorular sosyal medyada akılda kaldığı kadar paylaşılıyor ancak aynı durum matematik soruları için söz konusu olmuyor. Zira matematik sorularını zorlu bir sınavın ardından hatırlamaya çalışma pek kolay olmuyor. İşte KPSS 2018 Lisans oturumlarında çıkmış matematik soruları ve çözümleri...

2018 KPSS Matematik Soru ve Cevapları

Soru ve ve cevaplarda aklınıza takılanları aşağıda yer alan yorum kısmında yazabilirsiniz. İşte, 2018 KPSS Matematik Soru ve Cevapları

Modüler aritmetik sorusu : Pazartesi

Grafik sorusu (Papatya – Gül) = 108 ile 40 çıkıyor.

Olasılık sorusunun cevabı = 32

Basketbol 1 ve 4 periyotta attığı sayı toplamı = 20

Çember açı sorusu : 18

Analitik geometri sorusu : 12 kök 2

Kare alan parçalama sorusu : 1/5

Üç basamaklı sayı ardışık rakamlardan oluşan 198 farkın oluştuğu sorunun cevabı : 1308

Çarpanlara ayırma sorusu = 1

Hangisi kesinlikte tektir = Yalnız 3

Mutlak değer sorusu = a büyüktür sıfır önermesi kesinlikle doğrudur.

Fonksiyon sorusunun cevabı : 7

Rasyonel sayılar sorusu = 5/2

Kümeler venn şeması = Erik ve Elma

Eski ve yeni kitap kar sorusu = 36

Taralı üçgenleri topluyorsun = 20

Asal sayı sorusu = 753 – 237 = 516

Üslü sayı sorusu = 75/15 = 5

2A=B çıkan bir soru vardı toplamlarını soruyordu = 10 çıkıyordu.

Şu 3 yuvarlığın toplamı kareyi veren soru içerisinde 3 soru sorulmuştu:

A+B+C = 6 çıkıyordu ,

Sadece X kaçtır = 4 çıkıyordu.

A’nın alabileceği değerler toplamı = 23

KPSS MATEMATİK SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

2018 KPSS Genel Kültür-Yetenek Soruları Nasıldı?

22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2018 KPSS Genel Kültür-genel Yetenek sabah oturumunda adaylar 120 soruya yanıt verdi. Sınava katılan adaylar Türkçe ve Matematiksorularının geçtiğimiz yıllara oranla zor olduğunu ifade etti. KPSS’ye katılan adaylar özellikle 2018 KPSS Genel Kültür sorularında zorlandıklarını ifade ediyor. Adayların tarih sorularında ve güncel bilgiler soruları üzerinden yorum yaptıkları gözlemleniyor.

ADAYLARIN KPSS MATEMATİK HAKKINDA YORUMLARI

hüseyin başaran‏ @hsynbsrn61

#KPSS genel kültür muhteşemdi Türkçe de zaten anadil. Yapamayan utansın. Ama şu matematiği ne yapacağız bilmiyorum

Hakan Doğan‏ @ben__hakan

#KPSS çok basit bir sınavdı. Hele o matematik soruları neydi öyle

Kaynaklar;

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