ÖSYM Kesin Tarih Verdi: KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Genel Kültür ve Genele Yetenek oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumlarının son ermesinin ardından sınava giren adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Dikkatler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımladığı akademik takvim incelendiğinde, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları için net bir bilgi yer alıyor. KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açılarak KPSS sonuçları açıklanacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans oturumları 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Toplam 130 dakika süren sınavda 120 soruya yanıt veren adaylar, sabah genel kültür ve genel yetenek sınavına girdi. Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleştirilen KPSS sonrası değerlendirmenin yapılacağı güne kilitlenen memur adayları, Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte binlerce kişinin merakla araştırdığı süreç ve alan bilgisi testleri hakkında ÖSYM'den detaylı bilgiler!

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurumlarında memur olmak için kesinlikle girilmesi gereken Kamu Personel Seçme Sınavı genel kültür ve genel yetenek testi, 2018 yılında 22 Temmuz Pazar günü tüm adayların aynı anda girdiği sınav salonlarında gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından 31 Ağustos tarihine kadar beklemek zorunda olan memur adayları, sonuçların açıklanmasının ardından girdikleri sınavda aldıkları KPSS puanını öğrenebilecekler. Memur adayları aldıkları puanlara göre, dana önce yayımlanmış olan KPSS Puan Türlerine Göre Kadrolar isimli kılavuzda yer alan açık memur kadrolarından tercihlerini yapacaklar.

31 Ağustos 2018 Cuma günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS Sonuçları açıklanır açıklanmaz KPSSCAFE.COM.TR olarak anında takipçilerimize bildirimler göndereceğiz.

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