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KPSS Tercih sonuçları açıklandı! 2018/1 KPSS Tercih Sonuçları

KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. Memur adayları KPSS tercih sonuçlarını merak ediyordu. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak. İşte KPSS 2018/1 tercih sonuçları...

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KPSS Tercih sonuçları açıklandı! 2018/1 KPSS Tercih Sonuçları

KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. Memur adayları KPSS tercih sonuçlarını merak ediyordu. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak. İşte KPSS 2018/1 tercih sonuçları...

13 Temmuz 2018 Cuma 14:57
KPSS Tercih sonuçları açıklandı! 2018/1 KPSS Tercih Sonuçları

  KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde...

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuru da: "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 15:09
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KPSS Tercih SonuçlarıKpss Yerleştirme Sonuçları
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