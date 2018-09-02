KPSS Puanları Yanlış mı Hesaplandı!..

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları sınavda ter döken adaylar tarafından tartışılmaya başladın. Aldığı puanı değerlendiren adaylar kitapçık optikle uyuşmuyor, KPSS netler eksik, KPSS 2018 netime dokunma gibi etiketler açarak konuya dikkat çekmeye çalışıyor.

ÖSYM'ye telefon ile ulaşan birçok aday itirazların dikkate alınabilmesi için belirli bir sayıda itiraz olması gerekiyor ccevabıyla karşılaştı.

Sınava uzun süre çalışıp, sınav günü de ter döken o kadar çok aday sınav sonuçlarında puan hesaplamasının yapıldığını iddia ediyor ki, bu noktada ÖSYM'nin veya devletin yetkililerinin bu sese kulak vermesi gerekiyor.

İşte o mesajlardan bazıları;

Ösym tam olarak aşağıdaki resimde paylaştığım durumu yaptı, ben de Twitter da gördüm bu resmî.benim başıma gelen de aynısı.itiraz dilekçesi gönderdim sonuç çıkmazsa Ben hakkımı helal etmiyorum. Başka da yapacak birşey yok

Açıklanan cevap anahtarıyla hesaplanan netlerle,açıklanan netler arasında uçurum fark var.Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz. Yanlış hesaplama düzeltilmeli.

Sesimize ses olun lütfen kitapçıkla optikteki cevaplar uyuşmuyor netlerimiz yanlış hesaplandı binlerce magdur var sinav sonuçları tekrar hesaplansın herkes hakettiği puani alsın

İşaretlemedigim hâlde işaretlenmiş gibi gözüküyor.Eminim deyince de yanlış hatırlıyorsun deniliyor.Karsinizda çocuk yok sizin.3 kere netini hesaplamış biri olarak artık neyi işaretleyip isaretlemedigimi biliyorum.

KPSS sonuçlarına tepkiler her gün çığ gibi büyüyor herkes mi yanılıyor bu sınava giren büyük çoğunluk üstelik ÖSYM sınavlarına tecrübeli bu insanların hepsi mi yanılıyor da KPSS netleri hatalı diyor

Dogru şıkkı işaretledigimden eminken ya ben deliriyorum yada ÖSYM de bir sorun var

İşaretledigime emin olduğum sorular boş gözüküyor.Bu durumun çözülmesi gerekiyor.1 senemiz böyle hata yüzünden çöpe gitmemeli

Netlerim eksik. Bana gösterilen kitapçık benim değil. Bu şekilde haklı olduğumu nasıl ispat edebilirim. Kitapçık başına 50 TL yatırıp ta Urfadan Ankara'ya gitmem gerekiyor. Neden direkt herkesin kendi kitapçığı yayınlamıyor ki???

2018 KPSS lisans sonuçları hem yanlış hesaplanmış hemde ÖSYM sisteminde adaylara sınavda girdiği kitapçıktan farklı kitapçık sunulmuştur.

KPSS puanlarınızın eksik hesaplandığını düşünüyorsanız, konu altına yorum olarak iletebilirsiniz. Yorumlar milletvekillerine iletilerek meclis gündemine taşınması sağlanacaktır.

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