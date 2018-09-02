KPSS Puanları Yanlış mı Hesaplandı!..

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları sınavda ter döken adaylar tarafından tartışılmaya başladın. Aldığı puanı değerlendiren adaylar kitapçık optikle uyuşmuyor, KPSS netler eksik, KPSS 2018 netime dokunma gibi etiketler açarak konuya dikkat çekmeye çalışıyor.
ÖSYM'ye telefon ile ulaşan birçok aday itirazların dikkate alınabilmesi için belirli bir sayıda itiraz olması gerekiyor ccevabıyla karşılaştı.
Sınava uzun süre çalışıp, sınav günü de ter döken o kadar çok aday sınav sonuçlarında puan hesaplamasının yapıldığını iddia ediyor ki, bu noktada ÖSYM'nin veya devletin yetkililerinin bu sese kulak vermesi gerekiyor.
İşte o mesajlardan bazıları;
Ösym tam olarak aşağıdaki resimde paylaştığım durumu yaptı, ben de Twitter da gördüm bu resmî.benim başıma gelen de aynısı.itiraz dilekçesi gönderdim sonuç çıkmazsa Ben hakkımı helal etmiyorum. Başka da yapacak birşey yok
Açıklanan cevap anahtarıyla hesaplanan netlerle,açıklanan netler arasında uçurum fark var.Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz. Yanlış hesaplama düzeltilmeli.
Sesimize ses olun lütfen kitapçıkla optikteki cevaplar uyuşmuyor netlerimiz yanlış hesaplandı binlerce magdur var sinav sonuçları tekrar hesaplansın herkes hakettiği puani alsın
İşaretlemedigim hâlde işaretlenmiş gibi gözüküyor.Eminim deyince de yanlış hatırlıyorsun deniliyor.Karsinizda çocuk yok sizin.3 kere netini hesaplamış biri olarak artık neyi işaretleyip isaretlemedigimi biliyorum.
KPSS sonuçlarına tepkiler her gün çığ gibi büyüyor herkes mi yanılıyor bu sınava giren büyük çoğunluk üstelik ÖSYM sınavlarına tecrübeli bu insanların hepsi mi yanılıyor da KPSS netleri hatalı diyor
Dogru şıkkı işaretledigimden eminken ya ben deliriyorum yada ÖSYM de bir sorun var
İşaretledigime emin olduğum sorular boş gözüküyor.Bu durumun çözülmesi gerekiyor.1 senemiz böyle hata yüzünden çöpe gitmemeli
Netlerim eksik. Bana gösterilen kitapçık benim değil. Bu şekilde haklı olduğumu nasıl ispat edebilirim. Kitapçık başına 50 TL yatırıp ta Urfadan Ankara'ya gitmem gerekiyor. Neden direkt herkesin kendi kitapçığı yayınlamıyor ki???
2018 KPSS lisans sonuçları hem yanlış hesaplanmış hemde ÖSYM sisteminde adaylara sınavda girdiği kitapçıktan farklı kitapçık sunulmuştur.
KPSS puanlarınızın eksik hesaplandığını düşünüyorsanız, konu altına yorum olarak iletebilirsiniz. Yorumlar milletvekillerine iletilerek meclis gündemine taşınması sağlanacaktır.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kesinlikle çok düşük hesaplanmış nereye itiraz edildiğini de bilmiyorum.
Bende aynı konudan şikayetçiyim
Ben de yanlış olduğunu düşünüyorum kpss puan sonuçlarının. Dersane ve kendi yaptığım denemelerin hepsinde 85 ve ustü alıp da sınavda 79 almak çok saçma. Genel kültür kısmında yaklaşık 8 netim eksik geldi. Neden bunu yetenek kısmı için demiyorum da kültür kısmı için diyorum
Ben heryerde dile getirdim Türkçe 24 netim varken 21 net gelmis Coğrafya 13 yerine 11 gelmis. Üstelik eğirdir diye kabul edilen cevap Van gölü olarak değiştirilmiş
Benim genel kültürde 27 doğrum vardı tek tek sorulara baktım ama sonuçlarda 21 doğru çıktı bencede yanlışlık var
Sınav sonuçları tekrar gözden geçirilmeli hakkımı helal etmiyorum iki elim boğazınızda olacak
Calismadiniz, yapamadiniz, yaptim diye hatirliyorsunuz... Birakin artik bu ayaklari ya.cingene gibi haksiz olmasina ragmen hak aramak yanlis. Seneye daha cok calisin, zirlamayin artik.
Yaw arkadaş eşşek kadar üniversite okumuş insanlarsiniz. Neymiş efendim sıklardaki sayılar sıralı değilmiş. Hiç mi kitapçık türü diye bişey duymadiniz. Her kitapçık birbirinden farklı olsun diye soruların yeri ve seçeneklerin yeri birbirinde farklı olur. ÖSYM nin açıkladığı kitapçık temel soru kitapçığı sizinki ise soruların ve seçeneklerin yeri değiştirilmiş olan kitapçıklar. Heralde farklı olacak. Ne mal adamlarsiniz