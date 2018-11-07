KPSS Lise Sonuçları Bugün Açıklanıyor!

7 Ekim 2018 tarihinde ÖSYM tarafından tüm Türkiye'deki sınav merkezlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2018 KPSS Ortaöğretim (Lise) Sınavı'nın sonuçları katılan milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Nihayet sayılı saatler kaldı. ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanacak. Peki KPSS Ortaöğretim Sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca insanın memur olma hayali ile katıldığı ve ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime bakıldığında KPSS Ortaöğretim Sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacağı görülüyor. Ancak takvimde saat bilgisi yer almıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin daha önceki sınav sonuçlarını açıklama usulüne bakıldığında 7 Kasım Çarşamba gününü 8 Kasım Cuma gününe bağlayan gece açıklanası bekleniyor ancak ÖSYM bir sürpriz yapıp daha erken veya daha geç de açıklayabilir.

KPSS LİSE SONUÇLARI AÇIKLANINCA BİLDİRİM AL!

KPSS lise sonuçları açıklandığında anında haberdar olmak isteyenler KPSS CAFE mobil uygulamalarını indirebilirler. KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanır açıklanmaz, tüm takipçilerimize ve okurlarımıza anında bildirim göndereceğiz.

İOS uygulamamızı indirmek için >>> buraya tıklayınız

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KPSS 2020'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK!

7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında yapılacak olan KPSS'ye kadar geçerli olacak. Yani 2020 yılına kadar devlet kamu kurum ve kuruluşları alım yapacakları kamu personelleri (memur alımları) için 2018 KPSS Ortaöğretim sınavında alınan puanları baz olarak alabilecek.

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