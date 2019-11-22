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KPSS 2019/5 Tercih Sonuçları Açıklandı!

KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS 2019/5 Tercih Sonuçları Açıklandı!

KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2019 Cuma 13:31
KPSS 2019/5 Tercih Sonuçları Açıklandı!
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KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyuru şöyle;

KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü  sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI 
 

KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçları

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kpss 2019 tercih sonuçları açıklandı
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