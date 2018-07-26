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KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS-2018/6 KGM'nin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşecek personellerin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte 2018 KPSS Karayollar Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları...

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KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS-2018/6 KGM'nin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşecek personellerin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte 2018 KPSS Karayollar Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları...

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:50
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS-2018/6 KGM'nin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşecek personellerin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte 2018 KPSS Karayollar Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları...

ÖSYM'nin tarafından resmi internet sitesinde yeni bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan resmi duyuruda KPSS 2018/6 KGM kamu personeli alımı tercih işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Başvuruda bulunan adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasına T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabileceklerdir.

KGM SONUÇ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanacak. Hazırlanan hizmet sözleşmesinin asıl ve kopya suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak ve yerleştirildikleri atama sonuçları iptal edilecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 17:15
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kpss 2018 kgm yerleştirme sonuçları açıklandı
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