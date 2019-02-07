2019/3 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

KPSS-2019/3: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

PSS 2019/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Şubat 2019 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2019/3 Yerleştirme Sonuçları



KPSS-2019/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler