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2018-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2018 (Kamu Personel Seçme Sınavı) KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2018-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2018 (Kamu Personel Seçme Sınavı) KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

08 Kasım 2018 Perşembe 13:40
2018-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2018 (Kamu Personel Seçme Sınavı) KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada "7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. " ifadelerine yer verildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:30
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2018 kpss ortaöğretim sonuçları açıklandı
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