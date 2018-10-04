2018 KPSS- Lisans: Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı!

2018 KPSS- Lisans: Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 02.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

2018 KPSS BRANŞ SIRALAMASINA NASIL BAKARIM?

1- ais.osym.gov.tr sitesine giriş yapıp sağ üstte sisteme giriş butonundan T.C kimlik ve şifrenizle giriş yapın.

2- Sol tarafta fotoğrafınızın altında Sınav başvurularım seçeneğine tıklayıp, 2014 Kpss Önlisans/Ortaöğretim seçeneğine girin.

3-Orta alanda başvuru kayıt-cevap kağıdı- branş sıralama sını göreceksiniz.

sını göreceksiniz. 4-Branş sıralamanı seçip otomatik olarak sizin alanınızı seçecek ve en aşağıda sıralamamı göster seçeneğine giriniz.

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