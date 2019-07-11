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ÖSYM'den KPSS Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden KPSS'ye girecek adaylar için önemli duyuru yayımladı.(Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükler.İşte detaylar haberimizde...

ÖSYM'den KPSS Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden KPSS'ye girecek adaylar için önemli duyuru yayımladı.(Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükler.İşte detaylar haberimizde...

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
ÖSYM'den KPSS Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden KPSS'ye girecek adaylar için önemli duyuru yayımladı.(Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükler.İşte detaylar haberimizde...

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 14 Temmuz 2019 tarihinde 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-KPSS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdanerişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Son Güncelleme: 11.07.2019 14:54
Anahtar Kelimeler:
ösym den kpss duyurusu
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