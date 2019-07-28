ÖSYM'den KPSS Yerleştirme Duyurusu!

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

"KPSS 2019/1 tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih yapan kamu personeli adayları tarafından merakla araştırılıyordu. Kamun personeli adaylarının merak ve heyecanla beklediği 8 günlük süre doldu. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün belli oldu. İşte KPSS 2019/1 tercihleriyle ilgili detaylar… Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

ATAMALARDA NİTELİK OLDUKÇA ÖNEMLİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.

KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır. Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir. Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir. Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



Yerleştirme Sonuçları



Sayısal Bilgiler

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