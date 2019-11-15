Memur Olmak İsteyenler Dikkat! KPSS'ye Girecekler Dikkat! 13 Yıllık Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS Soruları ve Cevapları

Devlet Memurluğu isteyen adaylar Kamu Personeli Sınavına (KPSS) girerek yüksek puan almayı hedefliyor. KPSS'den yüksek puan alan adayların mülakatsız olarak KPSS tercihlerinde bulunabiliyor ve kamu kuruluşlarında memur olarak göreve başlayabiliyor. KPSS'den yüksek puan almanın en önemli yollarından biri de daha önceki yıllarda çıkmış KPSS sorularını çözmektir. Böylelikle hem pratik yapmış olursunuz hem de soru tiplerine aşina olursunuz. KPSS Cafe olarak ÖSYM tarafından düzenlenmiş 2006 tarihinden 2018 tarihine kadar olan lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS sorularını bir araya getirdik. Artık 13 yıllık sorulara tek bir yerden ulaşabileceksiniz.
Sorular yıl bazında geriye dönük olarak sıralanmıştır.
2018 YILI KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2018 KPSS Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS Ön Lisans Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Kültür-Genel Yetenek) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Eğitim Bilimleri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Kamu Yönetimi) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Uluslararası İlişkiler) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Hukuk) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İktisat) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Maliye) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İşletme) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İstatistik) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Muhasebe) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Okul Öncesi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS Lisans Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı2018 KPSS Ön Lisans Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı
- 2018 KPSS Ortaöğretim Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve Cevap Anahtarı
2017 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Kültür-Genel Yetenek) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Eğitim Bilimleri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Kamu Yönetimi) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Uluslararası İlişkiler) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Hukuk) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İktisat) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Maliye) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İşletme) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (İstatistik) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Muhasebe) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Okul Öncesi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
2016 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Eğitim Bilimleri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Alan Bilgisi) Pazar Sabah Oturumu Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Alan Bilgisi) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Okul Öncesi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Lisans Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Ön Lisans Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Düzeyi Testi ve Cevap Anahtarı
- 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Düzeyi Testi ve Cevap Anahtarı
2015 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Kültür-Genel Yetenek) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (Eğitim Bilimleri) Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (PS) ve Cevap Anahtarı
- 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (PÖS) ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
2014 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2014 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 KPSS Lisans Alan Bilgisi Testi (PS) ve Cevap Anahtarı
- 2014 KPSS Lisans Alan Bilgisi Testi (PÖS) ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Rehber Öğretmen Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Lisans Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Ön Lisans Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Ortaöğretim Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Düzeyi Testi ve Cevap Anahtarı
- 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Düzeyi Testi ve Cevap Anahtarı
2013 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür ve Genel Yetenek Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testleri ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Alan Bilgisi) Pazar Sabah Oturumu Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Alan Bilgisi) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türkçe Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarih Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Coğrafya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Fizik Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Kimya Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Biyoloji Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (Fransızca) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
- 2013 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği Testi ve Cevap Anahtarı
2012 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2012 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
- 2012 KPSS Ön Lisans Düzeyi Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
- 2012 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek-Genel Testi ve Cevap Anahtarları
- 2012 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı (İngilizce)
- 2012 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı (Fransızca)
- 2012 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı (Almanca)
- 2012 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2012 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap Anahtarı
- 2012 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testi ve Cevap Anahtarı
2011 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2011 KPSS Lisans A Grubu Öğretmenlik Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Cevap Anahtarı
- 2011 KPSS Lisans A Grubu Öğretmenlik Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı
- 2011 KPSS Lisans A Grubu Öğretmenlik Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2011 KPSS Lisans A Grubu Öğretmenlik Pazar Sabah Oturumu Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap Anahtarı
- 2011 KPSS Lisans A Grubu Öğretmenlik Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testi ve Cevap Anahtarı
2010 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2010 KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2010 KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarları
- 2010 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2010 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Cevap Anahtarı
- 2010 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı
- 2010 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2010 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap Anahtarı
- 2010 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testi ve Cevap Anahtarı
2009 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Cevap Anahtarı
- 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Cumartesi Sabah Oturumu Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı
- 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
- 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Pazar Sabah Oturumu Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap Anahtarı
- 2009 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testi ve Cevap Anahtarı
2008 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Genel Yetenek Testi
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Genel Kültür Testi
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Genel Yetenek Testi
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Genel Kültür Testi
- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Almanca Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Almanca Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Fransızca Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Fransızca Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu İngilizce Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu İngilizce Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi
- 2008 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Hukuk Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu İktisat Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu İşletme Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Maliye Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Muhasebe Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Testleri Cevap Anahtarı
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Ekonometri Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu İstatistik Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Kamu Yönetimi Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Uluslararası İlişkiler Testi
- 2008 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Testleri Cevap Anahtarı
2007 SORULARI VE CEVAPLARI
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Almanca Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Fransızca Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu İngilizce Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Sabah Oturumu Almanca,Fransızca,İngilizce Testi Cevap Anahtarı
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi
- 2007 KPSS Lisans Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi Cevap Anahtarı
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Hukuk Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu İktisat Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu İşletme Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Maliye Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Muhasebe Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Sabah Oturumu Testleri Cevap Anahtarı
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Ekonometri Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu İstatistik Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Kamu Yönetimi Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Uluslararası İlişkiler Testi
- 2007 KPSS Lisans Pazar Öğleden Sonra Oturumu Testleri Cevap Anahtarı
2006 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Sabah Oturumu Genel Yetenek Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Sabah Oturumu Genel Kültür Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Sabah Oturumu Almanca Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Almanca Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Sabah Oturumu Fransızca Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Fransızca Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Sabah Oturumu İngilizce Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) İngilizce Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Eğitim Bilimleri Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu Hukuk Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu İktisat Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu İşletme Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu Maliye Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu Muhasebe Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Sabah Oturumu Alan Bilgisi Testleri Cevap Anahtarları
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Ekonometri Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu İstatistik Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Kamu Yönetimi Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Uluslararası İlişkiler Testi
- 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Düzeyi (KPSS/1) Pazar Öğleden Sonra Oturumu Alan Bilgisi Testleri Cevap Anahtarları
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ortaöğretim Düzeyi Genel Yetenek Testi
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ortaöğretim Düzeyi Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ortaöğretim Düzeyi Genel Kültür Testi
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ortaöğretim Düzeyi Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ön Lisans Düzeyi Genel Yetenek Testi
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ön Lisans Düzeyi Genel Yetenek Testi Cevap Anahtarı
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ön Lisans Düzeyi Genel Kültür Testi
- 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS/2) Ön Lisans Düzeyi Genel Kültür Testi Cevap Anahtarı
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