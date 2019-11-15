Memur Olmak İsteyenler Dikkat! KPSS'ye Girecekler Dikkat! 13 Yıllık Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS Soruları ve Cevapları

Devlet Memurluğu isteyen adaylar Kamu Personeli Sınavına (KPSS) girerek yüksek puan almayı hedefliyor. KPSS'den yüksek puan alan adayların mülakatsız olarak KPSS tercihlerinde bulunabiliyor ve kamu kuruluşlarında memur olarak göreve başlayabiliyor. KPSS'den yüksek puan almanın en önemli yollarından biri de daha önceki yıllarda çıkmış KPSS sorularını çözmektir. Böylelikle hem pratik yapmış olursunuz hem de soru tiplerine aşina olursunuz. KPSS Cafe olarak ÖSYM tarafından düzenlenmiş 2006 tarihinden 2018 tarihine kadar olan lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS sorularını bir araya getirdik. Artık 13 yıllık sorulara tek bir yerden ulaşabileceksiniz.