Memur Ek İş Yapabilir mi?

Şuan Türkiye'de 4 milyondan fazla vatandaşımız memur olarak görev yapıyor. Bazı memurlara kazançları yetmediği için bazıları da hobi olarak yaptığı iş olduğu için 'memur ek iş yapabilir mi' sorusunun cevabını arıyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olanlar veya memur olma hayali kuranların en çok merak ettikleri konunun başında memurun ek iş yapıp yapamayacağı konusu oluyor. Peki memur ek iş yapabilir mi?, memur ek iş yapabilirse hangi işleri yapabilir? işte tüm bu soruların cevaplarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

MEMUR EK İŞ YAPABİLİR Mİ?

Memurların ek iş yapması konusunda birçok alt kademede soru bulunuyor bunlardan bazılarını sıralayıp cevaplarını verelim.

Memur şirket ortağı olabilir mi?

Memur sahneye çıkabilri mi?

Memur Youtuber olabilir mi?

Memur dizide veya filmde oynayabilir mi

Memur müzik albümü çıkarabilir mi?

Memur köşe yazısı yazabilir mi?

Memur arabasını kiraya verebilir mi?

Memur hakemlik yapabilir mi?

Memur borsada hisse senedi alabilir mi?

Memur televizyon programı sunabilir mi?

Memur haber editörlüğü yapabilir mi?

Özellikle internetin gelişmesi ile birlikte Youtuber olmak, haber editörlüğü yapmak gibi kazanç sağlayan işler popüler olmaya başladı. Hatırı sayılır bir kazan elde edilen bu işler için memurlar merakla ek iş olarak yapıp yapamayacaklarını araştırıyorlar.

657 sayılı memurluk kanunu bazı işlerin yapılmasına sınırlama getirse de hala memurların yapabileceği ve yasal olan ek iş imkanları bulunuyor.

YASALARA GÖRE MEMURUN EK İŞ YAPMASI!

Yasalar bazı sınırlamalar getirerek devlet liyakatını korumayı amaçlıyor ancak buna rağmen hala memurların ek iş yapmaları mümkün. Memurların ve diğer görevlilerin başka işlerde de çalışmalarıyla ilgili olarak çerçeveyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çiziyor. Kanundaki maddeye göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor yani sigortalı olarak ikinci bir işte çalışamazlar çünkü memurlar devlet tarafından sigortalıdır. Memurlar yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak yani Bağ-Kur'lu olarak işyeri açıp esnaflık yapamıyor. Fakat bu sigorta bağını kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün olabiliyor. Yasalara karşı gelmeden tamamen yasal yollardan ek iş yapabilmenin imkanlarını tanıyan, bu konu hakkında bilgi veren detaylar da Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerinden öğrenebiliriz. Şimdi memurlar hani ek işleri yapabilirler bunlara birlikte bakalım.

Memurlar tiyatrolarda, dizilerde ve filmlerde oynayabilir mi? Memurlar sahneye çıkıp şarkı söyleyebilir mi, gösteri yapabilir mi?

Devlet memurları dizi, film çekimi ve sahneye çıkıp şarkı söylemek, gösteri yapmak gibi işleri mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sigorta ilişkisi kurmamak koşuluyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabilir. Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebilir, bir müzik şirketiyle telif sözleşmesi yaparak CD de çıkartabilir. 5846 sayılı fikri ve sanat eserleri kanunu kapsamında olmak üzere telif sözleşmesi yapabilirler. Memurlar yine bu koşullar dahilinde sahneye çıkıp şarkı söyleyebilir, stand-up tarzı gösteriler yapabilir.

Memur gazetede ve haber sitesinde köşe yazısı yazabilir mi?

Yine yukarıda belirtildiği gibi sigortalı olarak çalışmadığı sürece bir memur gazetede veya haber sitesinde köşe yazarları yapabilir. Memur yazdığı köşe yazılarından telif ücreti adı altında ücret alarak ek kazanç sağlayabilir.

Memur şirket kurabilir mi, firma ortağı olabilir mi?

Memurlar esnaf ya da tüccar olamazlar. Bir işyeri kuramazlar. Fakat kurulmuş olan veya kurulaak olan anonim şirketlerde (A.Ş.) ve limited şirketlerde (LTD.ŞTİ.) hisse ortağı olabilir. Sadece hisse ortağı olabilir şirketi temsil edemez. Yani yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz.

Memur arabasını kiraya verebilir mi? Memur aracını Rent a Car'a verebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu'na göre sadece memurlar değil her vatandaş kendisine ait olan bir aracı ve evi kiraya verebilir. Bundan gelir elde edebilir. Yasalara göre memur aracını kiraya verebilir. Memurlar kendi aracını kendi belirledikleri kişilere veya araç kiralama şirketlerine kiraya verebiliyorlar. Burada önemli olan husus, araç kiralama şirketlerine verilmesi ve verilirken iki taraf muhataplı kiralama sözlemesi yapılması memurun aracını korumak adına önemli bir ayrıntıdır. Memurlar direkt olarak bir kişiye aracını kiraya verirse doğabilecek tüm hasarlardan kendisi sorumlu olur.

Memur Hakem olabilir mi?

Memurlar, mesleki ve ticari faaliyette yada serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri iş yerleri açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.

Fakat 657 sayılı yasanın 146'ncı maddesi bu konuda bir istisna hakkı tanıyarak "Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç" ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadenin tanıdığı istisna kapsamında kamu hizmetinde bulunan memurların asli görevlerinden ayrı olarak gençlik ve spor hizmetlerinde görevlendirilebilecekleri ve bunun doğal bir neticesi olarak da ücrete hak kazanacakları sonucu çıkmaktadır. Tabii bunun için çalışılan kurumun en üst amirinden izin alınması da gerekmektedir.

Memur borsada hisse senedi alabilir mi?

Devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi, denetçi veya her ne şekilde olursa olsun şirket personeli,çalışanı,elemanı olarak anonim şirketlerde görev almaları yasaklanmış olmakla birlikte, genel olarak anonim şirketlerde ve halka açık anonim şirketlerde hisse senedi sahibi olmalarına dair herhangi bir yasak veya kısıtlama bulunmamaktadır. Devlet memurlarının herhangi bir görev almamaları şartıyla halka arz edilmiş genel olarak anonim şirketler ile halka açık anonim şirketlerde pay sahibi, hisse senedi alıp satmalarına karşı yasal bir engel bulunmamaktadır.

Memur televizyonda program sunabilirler mi?

Yine yukarıda belirtildiği şartlar kapsamında televizyon kanalında sigortalı olmamak koşuluyla televizyonda program sunabilir, canlı yayına çıkabilirler.

Memur Youtuber olabilir mi? Memur Youtube kanalı açıp para kazanabilir mi?

Youtuber olmak son dönemlerin en popüler ve en çok kazandıran mesleklerinden biridir. Devlet liyakatına zarar vermeden, küçük düşürücü hal ve hareketlerde bulunmadan devlet memurları Youtube kanalı açabilir, bu kanalda program yapabilir, video hazırlayabilir, paylaşabilir ve izlenmelerden gelir elde edebilir.

Memur Haber Editörlüğü yapabillir mi?

Aslında haber editörlüğü adı altına birçok alt alan açılabilir. Metin yazarlığı, içerik yazarlığı, makale yazarlığı, içerik editörlüğü gibi mesleklerin hepsi aynı kategori de değerlendirilebilir. Devlet memurları tıpkı köşe yazarlığı ve Youtuber olmak gibi şartlar dahilinde gelir elde edebilirler.

DİSİPLİN CEZASI VAR

Memurlar yukarıdaki sınırlar dışında kanuna aykırı olarak ek iş yaparlarsa ciddi disiplin cezaları ile karşılaşıyor. 657'deki düzenlemeye göre, ticaret yapan ya da memurlara yasaklanan işlerde bulunanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyor.

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