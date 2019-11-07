KPSS'den 90 Üstü Puan Almak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

Memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girer ve hatırı sayılır bir puan alarak kamuda devlet garantili bir işe yerleşmek ister. Kamuda memur olmanın ilk adımı olan KPSS'den yüksek puan almak çok önemlidir. Yüksek puan alan adaylar merkezi atamalarda şansını arttırır ve mülakatsız bir şekilde kamuya yerleşir. Peki 90 üstü puan almak için kaç net yapmak gerekir? İşte bu srunun cevabını KPSS Cafe olarak hazırladık.

KPSS'den 90 üstü puan almak için bölüm bölüm kaç net yapmak gerekiyor bu haberimizde sizlere bunu anlatacağız.

Lise, (ortaöğretim) önlisans ve lisans mezunları için kaç net yapılması gerektiğini aktaracağız.

Bilindiği üzere lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar memur olmak için çiftli yıllarda KPSS'ye giriyorlar. Son KPSS sınavı 2018 yılında yapıldı.

Konuyu bir sınav sonuç belgesinde yer alan doğru ve yanlışlar üzerinde değerlendirelim.

Resimde görüldüğü üzere Genel Yetenek bölümünde 60 soruda 52 doğru 7 yanlış görülüyor. Genel Kültürde de yine 60 sorudan 46 doğru 13 yanlış görülüyor. Daha sonra sağ altta bulunan KPSS Puanına bakıyoruz. 90,47630 olduğunu görüyoruz. Yani bu sınav sonuç belgesine göre adayımız 90 puanın üzerinde bir puan almış ve başarı sırası da 3804 olmuş.

İkinci sınav sonuç belgesine bakalım. Genel yetenek bölümünde 60 soruda 46 doğru 7 yanlış olduğunu görüyoruz. Genel Kültürde ise yine 60 soruda 48 doğru 9 yanlış olduğunu görüyoruz. KPSS puanı ise 89,02323 olarak gelmiş. Yani 90 puanın altına düşmüş. Başarı sırasıda görüldüğü üzere 6152 olmuş.

Bir belgeyi daha inceleyelim. Genel yetenek bölümünde 52 doğru 8 yanlış, Genel Kültür bölümünde ise 50 doğru 10 yanlış olduğu görülüyor. KPSS Puanı ise 92,67798 gelmiş. Başarı sırası da 1440 olmuş. Görüldüğü üzere doğrular arttıkça KPSS puanı da artmış.

Bir sonuç belgesine daha hep birlikte bakalım. Genel Yetenekten 46 doğru 3 yanlış, genel kültürden 51 doğru 8 yanlış görülüyor. KPSS puanı ise 91,09964 olarak gelmiş. Başarı sırası ise 2932 olmuş.

Yukarıda örnek olarak verdiğimiz sınav sonuç belgelerini hep beraber inceledik. Eğer KPSS'den 90 üstü puan hedefliyorsanız üç aşağı-beş yukarı genel yetenek ve genel kültürde yapılması gereken doğru soru sayısını ve netleri çıkarabiliyoruz.

Hedef 90 puan üstü ise KPSS'ye hazırlanırken sistemli ve planlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Genel kültür ve Genel Yetenekte Türkiye Ortalamasına bakmakta fayda var. Hep birlikte inceleyelim.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Türkiye'de KPSS'ye girenlerin ortalaması;

Genel Yetenek'te 23,506 net,

Genel Kütür'de 19,187 net

Eğitim Bilimleri; 38,986 net,

Hani hep dillere pelesenk olan standart sapma dediğimiz hususta tam olarak budur. Ortalamanın ne kadar üzerine çıkarsanız KPSS puanınız da o kadar yüksek oluyor.

Tabloda görülen Genel Yetenek'teki 23,506 ortalamadan ne kadar yüksek bir net yaparsanız standart sapma KPSS Puanınızı o kadar hızlı yükseltecektir.

Yani sonuç itibari ile her iki bölümde de ortalama olarak 45-50 arası netlere yaklaşmanız gerekiyor KPSS'den 90 puan üstü almak için.

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