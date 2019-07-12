KPSS'ye Katılacak Aday Sayısı Belli Oldu!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü iki oturum şeklinde düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Aygün açıklamalarında söz konusu sınava Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 adayın katılacağını ifade etti.

Halis Aygün söz konusu açıklamalarında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde 14 Temmuz Pazar günü yapılacağını vurguladı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarına devam eden Aygün "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumunun 10.15'te başlayacağını ifade ederek bu oturumda adaylara 120 soru sorulacağını ve adaylara soruların yanıtlanması için 130 dakika süre verileceğini vurguladı.

81 BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK

Ayrıca Halis Aygün'ün açıklamalarına göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacakken sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak.

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