KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?

Not: Öncelikle bir öğretmen olarak tercübelerime ve metotlara ve sizlerden gelen soruları açıklamadan önce bunları belirtmek isterim;

Sizde birçok aday gibi bu hataya düşmeyin son iki veya üç ay kala sınava başlarsam yetiştiririm yada yarın çalışmaya başlarım böyle yaparak sadece kendinizi kandırmış olursunuz bu tür olumsuz düşünceleri bir tarafa brakıp bir an önce gerekli kaynakları temin edip çalışmaya başlamalısınız yoksa o yarın çalışmaya başlarım dediğiniz o yarınlar gelmicek şairinde dediği gibi bu sözler bazı hayallerin ölmeden önce şahit olduğu son konuşmalardır.

1-çalışmaya başlamadan önce nedenleri ortaya koymalısınız neden bu sınavı kazanmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim nasıl bir program dahilinde yol izlemeliyim?

KENDİNİZİ TANIYIN!

Öncelikle kendinizi tanımalısınız. Öğrenme stilinizi, zekâ türünüzü ve dikkat düzeyini test ettirip bunlarla ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Bunlar size hangi derse nasıl çalışmanız gerektiği konusunda bilgi verecektir. Örneğin, siz görsel öğrenme stiliyle öğrenen biriyseniz, ders çalışırken daha fazla görsel ögeden yararlanmalısınız. Yaptığınız çalışmaları görsel hale getirebilir, çeşitli şekiller ya da şemalar çizerek hem daha kolay öğrenebilir hem de öğrendiklerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz.

HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN!

Hedef belirlemek, çalışma motivasyonu için son derece önemlidir. Ortaokul ve özellikle lise döneminde bir kariyer planınız olmalıdır. Bir önceki aşamada kendinizi tanımanın önemi burada devreye giriyor. Hedef belirlerken kendinizle ilgili bilgilerinizden yararlanabilirsiniz. Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz, karakter özellikleriniz nelerdir, güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Bu sorulara vereceğiniz gerçekçi cevaplar, bu cevaplara uygun meslek seçimi size gelecekte daha mutlu bir birey olma fırsatı sunacaktır. Gelecek planlarımız gerçekçi, bizlere uygun ve bir o kadar da heyecan verici olmalıdır. Gelecekte olmayı düşlediğiniz yeri düşünürken heyecan duymalısınız. Bu heyecan size dersin başına oturmak için ihtiyaç duyduğunuz gücü sağlayacaktır. Her ders çalışma seansına "Gelecekteki hedeflerime ulaşmak için şimdi bir adım atmalıyım." iç sesi ile başlayabilirsiniz.

DERS ÇALIŞMA ORTAMI SANDIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ

Ders çalıştığınız ortam çok önemlidir. Mutlaka bir masada ders çalışmalısınız. Yatarak ya da uzanarak ders çalışmamalısınız. 15 dakikalık molalarda mutlaka kısa süreli de olsa basit vücut egzersizleri yapmalısınız. Bunlar özellikle boyun ve sırt kaslarınızın gevşemesini ve sağlıklı bir oturma pozisyonuyla daha verimli ders çalışmanızı sağlayacaktır.

DİKKAT DAĞITICI TÜM UNSURLAR DIŞARI!

Ders çalıştığınız ortamdan dikkat dağıtıcı her şeyi uzaklaştırmalısınız. TV, bilgisayar ve özellikle cep telefonu. Ayrıca müzik dinleyerek ders çalışmak kesinlikle doğru bir yöntem değildir. İnsan beyni aynı anda iki farklı şeye aynı düzeyde odaklanamaz. 'Müzikle ders çalışınca daha iyi anlıyorum' savunmaları kesinlikle bilimsel gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

NOT TUTUN

Hangi ders olursa olsun mutlaka not tutarak çalışmak gereklidir. Sadece okuyarak ya da sadece bir şekle bakarak ders çalışmak yeterli olmayabilir. Bilgilerin kalıcılığı için olabildiğince fazla duyu organını işin içine sokmak gerekir. Duyusal hafıza daha uzun süreli ve daha kalıcıdır. Not tutarken ya da bir şekli izlerken görsel bir ipucu oluşturursunuz. Bir de tuttuğunuz notları duyabileceğiniz bir sesle tekrar ederseniz işitsel bir ipucu da elde etmiş olursunuz. Olabildiğince fazla çağrışım ve hatırlama ipucu için daha fazla duyu organınızı işin içine sokmanızı tavsiye ederiz.

OLUMLU DÜŞÜNÜN AKSİ DURUMLARI BIRAKIN!

Yakın bir dönemdeki yazılı ya da uzun vadedeki genel sınav için ders çalışıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da bazen zaman darlığı bazen bitirilmesi gereken konuların çokluğu gibi nedenlerle olumsuz düşüncelere doğru yönelebilirsiniz. Şunu unutmayın! Doğru bir plan yaparsanız, her şeyi bitirecek kadar zamanınız vardır. Yapacağınız çalışma ile ilgili makro ve mikro düzeyde planlar yapıyor ve bu planlara uygun davranışlar sergiliyorsanız bu durumda olumsuz düşünmeniz çok yersizdir. Bazen hiçbir şeyi yetiştiremeyeceğinizi düşünüp, çalışma eylemini sonlandırırsınız. Oysa yetişmeyeceğini düşünmek yerine o konuyla ilgili hemen çalışmaya başlarsanız, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Tüm mesele karar verip başlamakta, başlarsanız biter. Olumlu düşünmek sizi daha çok çalışmaya sevk edecektir.

2-Zamanım çok kısıtlı dershaneye maddi sıkıntıdan dolayı gidemiyorum ne yapmalıyım?

Bu soruya çok basit çözüm olarak bunu yapabilirsiniz uzaktan eğitim sistemlerine başvurabiliriz peki nedir bu uzaktan eğitim sistemi? Uzaktan eğitim sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde kullanılan bir sistemdir yani kısaca açıklamak gerekirse.

Uzaktan eğitim sistemi: zamandan ve mekandan bağımsız bir şekide öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse veya dershaneye gelme zorunluluğu bulunmayan mevcut var olan bilgisayar teknolojisi vasıtası ile sanal ortamda canlı görüntülü veya sesli olarak derslerin işlendiği katılımcının istediği zaman izleyebileceği görüntüleyebileceği bir sistemdir.Hangi uzaktan eğitim sistemini tafsiye edersiniz derseniz bizzat kendimde katıldığım ve çok memnun kaldığım tekuzem uzaktan eğitim sistemidir tekuzem bu konuda gerçekten çok ilerledi hatta bu son dönemde yapay zeka sistemiyle dersleri sunmaya hazırlanıyor bu sistem ile ilgili başka bir yazımda değineceğim.

3-KPSS’DEN Başka Bir Hedefiniz Olmasın!

Kpss hazırlanırken aynı zamanda ikinci üniversite,yüksek lisans,ALES gibi pilanlarınız olmasın kpss sınavında istediğiniz başarıyı yakaladıktan sonra diğer hedeflerinize odaklanabilirsiniz iki işe odaklanmak beyninizi iki farklı yöne yönlendirir ve bunun neticesinde bir işte başarılı olacağınıza iki işinizdede başarısızlık getirir.

4-Kendinizi bir anda bıktırıp gevşemeyin!

5-Başarı ayrıntıda gizlidir?

Sınavlarda yüksek başarı elde eden adaylara baktığımızda konuları ayrıntılı çalıştıklarını bu konudan soru gelmez veya az soru çıkıyor çalışmasamda olur daha çok soru çıkan konuları çalışırsam daha iyi olur diyenler size söyliyeceğim şu ki bir soruyla binlerce kişinin önüne geçtiğinizi unutmayın ve çoğu defa sorular hiç ummadığımız yerlerden gelmiyor mu?

Özet,ders notları,kavram taraması,tekrar yapmadan geçmeyin!

Sınavdan yüksek almanın temel yolu tekrar yapmak ve bilgiyi akılda tutmaktır.Ne çalışırsanız çalışın kesinlikle not alın bu kesinlikle zaman kaybı değildir bilgiyi en iyi akılda tutmanın yolu yazarak not alarak çalışmaktır.

6-Konuları iyice tekrarlamadan kesinlikle soru çözmeyin!

Konuya hakim olmadan soru çözmek sizi büyük bir kilemde brakır ve soruyu çözemediğiz taktirde kırgınlık ve ümitsizliğe iter. Konu+soru+soruçözümleri+ tekrar+bol bol soru formülü anlayanlar anladı .