Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLIN
7.4265
EURO
6.5701
Osman Gülen Öldürüldü!
8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!
Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması
Sağlık Personellerine Müjde!
2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da 2019 tarihinde, 2. gün oturumları 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da 2019 tarihinde, 2. gün oturumları 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurularu geçen ay sona erdi. Simdi sınav için gün sayılıyor. Bunun yanında adayların en çok araştırdığı konu ise sınav giriş belgeleri... Peki ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılmış bir duyuru henüz yok. Daha önce yaşanan süreçte her bir sınavın giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanmıştı. Bu zaman da tahminen Temmuz ayının başı gibi olacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kpss sınav giriş belgeleri zaman açıklanacak sınav yerleri belli oldu mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DPB'den Önemli KPSS Tercih Duyurusu!
DPB'den Önemli KPSS Tercih Duyurusu!
2019 Yılı KPSS Merkezi Atama Tercih Tarihleri Belli Oldu!
2019 Yılı KPSS Merkezi Atama Tercih Tarihleri Belli Oldu!
2019 KPSS Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır? KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek?
2019 KPSS Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır? KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim