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KPSS ortaöğretim tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar KPSS tercihlerini beklemeye başladı. KPSS'den aldığı puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek adaylar tercihlerinin ne zaman yapılacağının cevabını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar KPSS tercihlerini beklemeye başladı. KPSS'den aldığı puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek adaylar tercihlerinin ne zaman yapılacağının cevabını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?

11 Kasım 2018 Pazar 18:28
KPSS ortaöğretim tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınladı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar KPSS tercihlerini beklemeye başladı. KPSS'den aldığı puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek adaylar tercihlerinin ne zaman yapılacağının cevabını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim ve lise sınavı sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmasıyla birlikte memur olmak isteyen memur adayları, KPSS ortaöğretim tercihlerinin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. 2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında merak edilen soruların cevabını bulmak isteyen adaylar KPSS tercihlerinin ne zaman alınacağını araştırıyor. İşte, 2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2018 KPSS Ortaöğretim tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklanan net bir tarih yok ancak 2017/2 KPSS Ortaöğretim tecihlerinin alnmaya başlandığı tarihler 14 Kasım ile 23 Kasım 2017 tarihleri arasındaydı. 2018 Ortaöğretim tercihleri de 13 Kasım - 23 Kasım 2018 tarihleri arasında alınabilir.

"KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADIĞINDA BİLDİRİM ALMAK İSTİYORUM"

KPSS ortaöğretim tercihleri başladığında anında haberdar olmak isteyenler mobil uygulamalarımızı indirebilirler.

Kullandğınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükleyebilirsiniz. İOS ve Android işletim sistemleri için iki ayrı uygulamamız mevcuttur. İsterseniz KPSS CAFE facebook ve Twitter hesaplarını takip ederek de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 11.11.2018 18:42
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Atilla Ayas 29 dakika önce

Admin Bey Abi de Diyebilirim .) Verdiğiniz Emeğin Karşılığının Ne Kadar Zor veAzimli olduğunu Hafızama aLdım Sizin Sayenizde Kazandım Sizin Sayenizde Zamanında Başardım 7 den 70 Her Konuyu Açıklayıp Paylaştığınıza Göre Allah Ne muradınız Varsa Versin .) Allah Sizi Başımızdan eksik etmesin

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Mehmet 5 dakika önce

Muazzam bir program bütün olan biten kamu kurum personel alımından haberiniz oluyor tavsiye ederim

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