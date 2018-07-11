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KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek, KPSS Sınavı Ne Zaman, KPSS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için başvurular başladı. Vatandaşlar kolaylıkla internet üzerinden KPSS başvurularını tamamlayabilir. Lise mezunu vatandaşlar internet üzerinden 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden lise KPSS'ye girebilmek için başvurularını yapabilecek. İşte ÖSYM üzerinden nasıl KPSS başvurusu yapılacağına dair detaylar...

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KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek, KPSS Sınavı Ne Zaman, KPSS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için başvurular başladı. Vatandaşlar kolaylıkla internet üzerinden KPSS başvurularını tamamlayabilir. Lise mezunu vatandaşlar internet üzerinden 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden lise KPSS'ye girebilmek için başvurularını yapabilecek. İşte ÖSYM üzerinden nasıl KPSS başvurusu yapılacağına dair detaylar...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35
KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek, KPSS Sınavı Ne Zaman, KPSS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM resmi sitesi üzerinden KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı, adayların kafalarındaki bütün soru işaretleri bu klavuzla son bulacak. Memur adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylı bilgiye erişmek üzere internet üzerindeki sorgulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ortaöğretim KPSS başvuruları devam ediyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar ÖSYM’nin resmi internet sitesinden KPSS başvurularını yapacak ardından ilgili bankaya sınav ücretini yatıracak. Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne haberimizden erişebilir ayrıca KPSS hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenebilir…

KPSS BAŞVURU ÖSYM LİNKİ

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

KPSS LİSE DÜZEYİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

– Lise 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda okuyan lise öğrencileri öğrenciler

– Liseden mezun olup üniversite okumayanlar

– Önlisans 1 ve 2'nci sınıfta okuyanlar

– Lisans 1,2,3 ve 4'üncü sınıfta okuyanlar

KPSS BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ DETAYLAR

-Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

-Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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