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KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.İşte kitapçık ve cevap anahtarı haberimizin devamında...

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.İşte kitapçık ve cevap anahtarı haberimizin devamında...

23 Temmuz 2019 Salı 13:35
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
 

20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS  A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

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