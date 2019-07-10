KPSS 7225 nitelik kodu, KPSS 6225 nitelik kodu ve 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? KPSS nitelik kodu nedir?

KPSS kalite kodu nedir? KPSS 7225 kalite kodu, 6225 nitelik kodu, 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? Soruları tüm KPSS adayları tarafından merak ediliyor. Kamuya bağlı yerlerde memur olarak istihdam edilmek için tercih işlemi yapacak olan vatandaşlar, kılavuzlarda yer alan kodları araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen KPSS tercih devri bugün başladı. 2019/1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 18 Temmuz 2019 tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. KPSS tercihleri ve KPSS kalite kodu hakkında tüm detaylar haberimizde...

KPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

NİTELİK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

KPSS 7225 NİTELİK KODU NEDİR?

Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

NİTELİK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

KPSS 7225 NİTELİK KODU NEDİR?

Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak verilmiştir. Yani 1101 nitelik kodu bulunan kadro ve pozisyonlara sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmelisiniz. 1101 nitelik kodu da ilgili kadronun sadece erkek adaylar için olduğunu vurgulamaktadır.

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

Yayınlanan kılavuzda kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de önlisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları"sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra aşağıdaki bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /bankakartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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