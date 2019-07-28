KPSS 2019/1 Memur Alımı Tercih Sonuçları En Düşük ve En Yüksek Puanlar!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından KPSS 2019/1 bin 14 memur alımı tercih sonuçlarına aşağıdaki “WWW” bağlantısından direkt ulaşabilirsiniz. Peki KPSS 2019/1 tercih ataması sonucu tüm branşlar bazında EN DÜŞÜK ve EN YÜKSEK atamalar lisans, önlisans ve ortaöğretim için hangi kadrolara yapıldı. KPSS 2019/1 de en düşük puanlı ve en yüksek puanlar atamalar şu şekildedir:

KPSS 2019/1 LİSANS EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

KPSS 2019/1 tercih sonucu en düşük atama lisans mezunları arasından oldu. Hakkari Yüksekova’ya Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü için ARRF Memuru ataması yapıldı. KPSS 2019/1 tercih sonucu bu kadroya yerleşen adayın puanı ise 67,93700 olarak gerçekleşti.

2019/1 KPSS tercih sonucu lisansta en yüksek atama Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Balıkesir - Edremit’e yapıldı. Stajyer AIM Memuru alımı 99,02413 puanla gerçekleşti.

KPSS 2019/1 ÖNLİSANS EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

KPSS 2019/1 tercih sonucu en düşük atama önlisans alanında İstanbul Medeniyet Üniversitesine hemşire alımında oldu. Önlisansta bu kadroya atama puanı ise 76,80532 olarak gerçekleşti.

2019/1 KPSS tercih sonucu önlisansta en yüksek atama Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara Merkeze Memur ataması oldu ve 97,65074 KPSS puanıyla gerçekleşti.

KPSS 2019/1 ORTAÖĞRETİM EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

KPSS 2019/1 tercih sonucu en düşük atama ortaöğretim alanında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Teknisyen ataması olarak gerçekleşti. Ortaöğretim (Lise) alanında bu kadroya atama puanı ise 77,52594 olarak gerçekleşti.

2019/1 KPSS tercih sonucu ortaöğretimde en yüksek atama Manisa Celal Bayar Üniverrsitesi için Hizmetli alımı oldu ve 97,32004 KPSS puanıyla gerçekleşti.

KPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) İçinTıklayınız

KPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) için Tıklayınız

KPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) için Tıklayınız

KPSS 2019/1 Tercih Sonuçları İçin Tıklayınız

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