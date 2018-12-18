KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu Güncellendi

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri: Tercih Yapan/Yapacak Olan Adayların Dikkatine!

11 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 48124, 48125, 48126, 48127, 48128, 48130, 48131 DPB talep numaralı Mühendis kadrolarına (mevcut olan "4825" nitelik koduna ek olarak), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün talebi ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından, “4845”, “4853” ve “4857” nitelik kodları eklenmiştir.

KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu, güncellenmiş haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 18 Aralık 2018 tarihli KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ve Tablolarını esas almaları gerekmektedir.

Adayların bilgisine önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu

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