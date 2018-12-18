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KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu Güncellendi

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuyla, KPSS 2018/2 tercih kılavuzunda değişikliklerin yapıldığı açıklandı. Açıklamaya ve değişikliklere yönelik detaylar haberimizde...

KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu Güncellendi

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuyla, KPSS 2018/2 tercih kılavuzunda değişikliklerin yapıldığı açıklandı. Açıklamaya ve değişikliklere yönelik detaylar haberimizde...

18 Aralık 2018 Salı 11:29
KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu Güncellendi

KPSS 2018/2 Tercih İşlemleri: Tercih Yapan/Yapacak Olan Adayların Dikkatine!

11 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan  KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 48124, 48125, 48126, 48127, 48128, 48130, 48131 DPB talep numaralı Mühendis kadrolarına (mevcut olan  "4825" nitelik koduna ek olarak), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün talebi ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından, “4845”, “4853” ve “4857” nitelik kodları eklenmiştir.

KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu, güncellenmiş haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 18 Aralık 2018 tarihli KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ve Tablolarını esas almaları gerekmektedir.

 Adayların bilgisine önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
kpss 2018 tercih kılavuzu güncellendi
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Ferhat 2 saat önce

Şerefsizler neden ziraatin tüm bölümlerini alıyosunuzda zooteknik bölümünü almıyorsunuz! Bizde ziraat bölümlerinden bir anadal mezunuyuz üstelik ziraatle ilgili tüm dersleri gördük neden almıyorsunuz türkiye cumhuriyetinin yüz karaları

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