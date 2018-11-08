Düşük KPSS Puanları ile Atanabileceğiniz Kadrolar!

KPSS Ortaöğretim Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlara adayın memur olma hayali ile ter döktüğü sınavın sonuçları açıklandığı anda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın ederek sonuçlarını öğrendi. KPSS puanı memur olma yolundaki en önemli etkendir. Bu nedenle KPSS'den düşük puan alan adaylar pek de fazla ilanları takip etmez veya ilanlara başvuru da bulunmaz. Aslında düşük KPSS puanı ile de devlet memurluğu kadrolarına yerleşebilmek mümkündür. Bu haberimizde düşük KPSS puanı ile yani 50-60 puan alan adaylarında yerleşebileceği kadroları derledik.

Kamu Kurum ve Kuruluşları genellikle yayımladıkları ilanlarda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de en az 70 puan almalarını ister.

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DÜŞÜK KPSS PUANI İLE ATANABİLECEK KADROLAR

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra KPSS tercih döneminde 50 ve 60 KPSS puanı ile herhangi bir kadroya yerleşmek neredeyse imkansızdır. Çünkü Anadolu'nun en ücra köşesinde bulunan bir boş devlet memurluğu kadrosu için bile en az 75-80 puana ihtiyaç vardır. Üstelik bu tercih dönemindeki yerleştirmeler KPSS puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru yapıldığı için yerleşme ihtimali de iyice düşmektedir.

Yine de düşük KPSS Puanına sahip olan memur adaylarının da devlet memurluğu, kamu personeli kadrolarına yerleşme ihtimalleri vardır. Açıktan atama yoluyla alım yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yayımladığı ilanları takip ederek düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlara yerleşebilirsiniz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının memur alım ilanları KPSS cafe tarafından okurlarına ve takipçilerine anında bildirilir.

Yeni yayımlanacak ilanlardan haber olmak için mobil uygulamalarımızı indirmenizi tavsiye ederiz. Böylelikle düşük KPSS puanına sahip olsanız bile başvuru yapıp yerleşebileceğiniz kadrolar ile ilgili ilanlar yayımlandığında anında haberdar olursunuz.

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HANGİ KURUMLAR DÜŞÜK KPSS İLE MEMUR ALIMI YAPIYOR?

Devlet memurluğu için hemen hemen bütün devlet kurumları ve kamu kuruluşları ihtiyaç olması halinde yeni ilanlar yayımlıyor. Bu ilanları takip ederek düşük KPSS puanına sahip olsanız bilebaşvuru yapabilirsiniz.

Açıktan atama yoluyla personel alımı yapan kamu kurumları genellikle 55- 60- 70 puan ile kamu personeli alımları gerçekleştirmektedir.

"PUANIM DÜŞÜK KPSS TERCİHİ YAPMALI MIYIM"

Düşük KPSS puanına sahip olan memur adaylarının en sık sorduğu soruların başında "düşük KPSS puanına sahibim tercih yapmalımıyım?" sorusu geliyor. KPSS puanınız ne kadar düşük olursa olsun mutlaka tercih yaparak şansınızı denemenizi tavsiye ederiz. Hayalperest tercihler yerine gerçekçi bir yaklaşımla tercih işlemlerini yapmalısınız. Puanınıza en yakın kadroları tercih ederek yerleşebilme ihtimalinizi arttırabilirsiniz.

KPSS Cafe olarak tercih döneminde de tercih dönemi dışında da memur olma hayali kuranların yanında olmaya devam ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.

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