55 Puanla Memur Oldu! 2020 En Düşük KPSS Puanı İle Atanan Bölümler

KPSS memur olmak isteyen yüz binlerce hatta millyonlar gencin memur olma hayalini açan kapıdır. KPSS olmadan da memur olmak mümkün ancak kamuda KPSS şartı aramayan çok az kurum bulunuyor. KPSS Sınavına çok iyi hazırlanmak, iyi bir sınav geçirmek kadar önemli olan bir diğer husus da tercih yapmaktır. Ne kadar yüksek puan alırsanız alın, puanınıza göre doğru tercihte bulunmadıysanız atanmanız imkansızdır. KPSS 55 puanla memur olan bile var. İşte En Düşük KPSS puanı ile atanan bölümler...

BAZI BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLAR ŞANSLI. ÇÜNKÜ O BRANŞLARDA MEZUN SAYISI AZ

KPSS 2019/1 atamalarında Siirt iline DHMİ için açılan 1 kişilik Arff Memuru kadrosu 68,512 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4700 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Aynı kadro için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

KPSS 2018/2 atamalarında Ankara iline YÖK için açılan 2 kişilik memur kadrosu 55,096 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4108 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Mütercim-Tercümanlık Arapça bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

KPSS 2018/2 atamalarında İstanbul Üniversitesi için açılan 1 kişilik mühendis kadrosu 62,912 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4820 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Su Bilimleri ve Mühendisliği bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

KPSS 2018/2 atamalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı için açılan 1 kişilik mütercim kadrosu 64,246 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4048 ve 4088 nitelik kodlarıyla belirtilmiştir. Bu kodlara göre: Çin Dili ve Edebiyatı, Sinoloji veya Mütercim-Tercümanlık Çince bölümlerinin birinden mezun olmak gerekmektedir. Aynı kadro için son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde Çince bilmek gerekmektedir.

KPSS 2018/1 atamalarında Ankara Üniversitesi için açılan 2 kişilik memur kadrosu 65,790 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4596 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunu olmak gerekmektedir.

KPSS 2018/1 atamalarında Ankara iline SGK için açılan 3 kişilik mütercim kadrosu 66,217 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4080 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Mütercim-Tercümanlık Almanca, Mütercim-Tercümanlık Türkçe-Almanca-İngilizce ve Çeviribilim Almanca bölümlerinin birinden mezun olmak gerekmektedir. Aynı kadro için son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az B seviyesinde Almanca bilmek gerekmektedir.

KPSS 2018/1 atamalarında Batman iline DHMİ için açılan 1 kişilik Arff Memuru kadrosu 67,989 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4700 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Aynı kadro için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

KPSS 2019/1 atamalarında Hakkari iline DHMİ için açılan 1 kişilik Arff Memuru kadrosu 67,937 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4700 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Aynı kadro için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

KPSS 2019/1 atamalarında Şırnak iline DHMİ için açılan 1 kişilik Arff Memuru kadrosu 68,383 puanda kalmıştır. Bu kadro için mezuniyet şartı 4700 nitelik koduyla belirtilmiştir. Bu koda göre: Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Aynı kadro için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Bir diğer şanslı bölümler ise Müzik Öğretmenliği bölümü. Müzik öğretmenliği KPSS puanları genelde 50 ila 55 puan aralığında olmaktadır. 70 puan aralığını neredeyse hiç görmemektedir.

ÖSYM tarafında bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için merkezi yerleştirme işlemleri yıllardır yapılmaktadır. Merkezi yerleştirme işlemlerinde açılan kadro ve pozisyonlar için çeşitli nitelik kodlarına göre atama yapılmaktadır. Kadro ve pozisyonlar için belirlenen nitelik kodlarının büyük bölümü mezun olunması gereken bölümü ifade etmektedir. Örneğin, merkezi yerleştirmelerde bir kadronun yanında 4421 nitelik kodunun yer alıyor olması, bu kadroya iktisat bölümü mezunlarının başvuru yapabileceğini göstermektedir. Mezuniyete göre bölüm şartı koşulan KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama taban puanları da belli olmaktadır. Biz de bu puanlar üzerinden en düşük puanla atanan bölümler nelerdir? Sorusunun cevabını yazımız içerisinde vermek istedik. Bakalım hangi bölüm mezunları en düşük KPSS puanıyla atanmaktadır?

KPSS Atama Taban Puanı Ne Demektir?

Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına merkezi yerleştirme tercih işlemleri bittikten yaklaşık bir hafta sonra sonuçlar açıklanmaktadır. Bu sonuçlara göre belirlenen kadro ve pozisyonların kaldıkları en düşük ve en büyük puanlar açıklanmaktadır. Örneğin, İçişleri Bakanlığının Ankara merkez kadrosuna 5 kişilik açılan memur kadrosu için en büyük puanla yerleşen aday ile en düşük puanla yerleşen adayın puanları açıklanmaktadır. Bu şekilde açıklanan sonuçlara göre en düşük puan, o kadroya ait atama taban puanı ifade etmektedir. Atama taban puanları sayesinde hangi bölüm mezunlarının kaç puanla atanabildikleri ortaya çıkmaktadır.

En Düşük Puanla Atanan Bölümler

Yukarıdaki açıklamalardan sonra kafanızdaki bazı sorular açıklık kazanmaya başlamıştır. KPSS merkezi yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 52 puanla memur oldu, 60 puanla memur oldu gibi haberlerle sıklıkla karşılaşırız. Bu türden haberler, sistemin nasıl çalıştığını tam olarak bilmeyen insanların kafasında yanlış bilgiler oluşmasına sebep olmaktadır. Bu haberlerden dolayı mezun olduğu bölümün atama taban puanı 87'de kalan bir adaya, 60 puanla memur olunuyormuş gibi yanlış ifadeler kullanılabilmektedir. Oysa her bölümün kpss atama taban puanı çok düşük puanda kalmamaktadır. Ekseriyetle çok az sayıda bölümün puanı düşük kalmaktadır. Bu tür haberlerin her atama sonrası yapılıyor olması tamamen daha fazla tıklanma almak içindir. Son yıllarda atama sayılarının yıldan yıla düştüğü merkezi yerleştirmeler için böylesine haberlere halen yer veriliyor olması click bait olmanın ötesine geçmemektedir. Bu konulara değindikten sonra en düşük puanla atanan bölümlerin neler olduğuna bakalım: