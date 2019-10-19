2020 KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

2020 KPSS Lisans sınavı Türkçe konuları nelerdir? Bu konuların sorulara dağılımı nasıl olmaktadır? 2020 KPSS Lisans Türkçe sınav konuları ile soru dağılımlarına dair merak ettiğiniz hususları yazımızda inceleyebilirsiniz.

2020 KPSS Lisans Sınavı

Son hanesi çift sayı olan yıllarda, kamu kurumlarında yer alan B grubu kadrolara yani düz memuriyet kadrolarına atanmak isteyen adayların, bu atamalarda kullanacakları KPSS P3 puan türünü elde etmek için ÖSYM - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans kısmına katılmaları gerekmektedir. 2020 yılının yaz döneminde gerçekleştirilmesini beklediğimiz 2020 KPSS Lisans sınavı KPSS A Grubu adayları ve KPSS Öğretmenlik adayları kadar 2020 yılının çift yıl olması sebebiyle KPSS B grubu adaylarını da fazlasıyla alakadar etmektedir.

2020 KPSS Lisans Sınavı Dersleri

2020 KPSS Lisans Sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki temel test başlığı altında, toplam 5 ana dersten sorular yöneltilmektedir. Bu testler ve içeriklerinde yer alan dersler şu şekildedir;

2020 KPSS Lisans Genel Yetenek Testi

-Türkçe Dersi

-Matematik Dersi

2020 KPSS Lisans Genel Kültür Testi

-Tarih Dersi

-Coğrafya Dersi

-Vatandaşlık Dersi

Bu derslerin içeriklerine ayrı yazılarda değineceğimiz için bu bölümü başlıklar halinde geçiyoruz. Yazımızın konusu olan 2020 KPSS Lisans Sınavı Türkçe Dersi konularına ise aşağıda detayları ile birlikte değineceğiz.

2020 KPSS Lisans Sınavı Türkçe Dersi Konuları ve Soru Dağılımı

2020 yılının yaz döneminde gerçekleştirilecek olan 2020 KPSS Lisans Sınavı Türkçe Dersi aşağıdaki konulardan ve bu konu başlıklarının alt başlıklarındaki tüm konulardan oluşacaktır;

Anlam Soruları; Bu kısımda adaylara ortalama 4 ilâ 5 soru yöneltilmektedir.

-Kelimede Anlam Konusu

-Cümlede Anlam Konusu

Dil Bilgisi Soruları; Bu kısımda adaylara ortalama 7 ilâ 8 soru yöneltilmektedir.

-Kelime Türleri Konusu

-Kelimenin Yapısı ve Ekleri Konusu

-Cümlenin Ögeleri Konusu

-Cümle Türleri Konusu

-Ses Bilgisi ve Ses Olayları konusu

-Yazım Kuralları Konusu

-Noktalama İşaretleri Konusu

Paragraf Soruları; Bu kısımda adaylara ortalama 14 ilâ 16 soru yöneltilmektedir.

Sözel Mantık Soruları; Bu kısımda adaylara ortalama 4 soru yöneltilmektedir.

2020 KPSS Lisans sınavı için yukarıda yer alan konu başlıklarının alt başlıklarını tüm dersler açısından incelemek için;

2020 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek testinde yer alacak olan Türkçe dersinden adaylara toplam 30 soru yöneltilecektir. Bu 30 sorunun 4 soruluk kısmı Sözel Mantık soruları iken geri kalan sorular ise Türkçe dersi soruları olacaktır. Türkçe dersi soruları da ortalama olarak yukarıda belirttiğimiz sayılarda gelmektedir. Bu yıl da genel dağılım ve konuların sorular üzerinde ağırlıklarının değişmeyeceğini beklemekteyiz. ÖSYM yukarıdaki başlıkların bazılarından bazı yıllarda soru sormazken, bazılarından ise her yıl soru sormaktadır. Ancak ÖSYM'nin es geçeceği konu başlığının hangisi olacağını öngörmek mümkün olmayacağından, adayların tüm konu başlıklarına sıkı bir çalışma yapmaları faydalarına olacaktır.