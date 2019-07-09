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2019/1 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

KPSS 2019/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

2019/1 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

KPSS 2019/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

09 Temmuz 2019 Salı 13:55
2019/1 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

KPSS 2019/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Adaylar, tercih sürecinde Ek’te yer alan KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

 KPSS-2019/1 TERCİH KILAVUZU

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2019 kpss tercih kılavuzu yayınlandı
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