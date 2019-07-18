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2019-KPSS Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açıkladındı.İşte Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ..

2019-KPSS Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açıkladındı.İşte Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ..

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:37
2019-KPSS Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açıkladındı.İşte Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ..

20-21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 20 Temmuz 2019 tarihinde 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 21 Temmuz 2019 ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-KPSS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdanerişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00- 14.30 SAATLERİ ARASINDA VE 21 TEMMUZ 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ  ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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Son Güncelleme: 18.07.2019 14:50
Anahtar Kelimeler:
2019 kpss sınav günü açık tutulacak il ilçe nüfus müdürlükleri
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