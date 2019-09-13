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2019 KPSS Lise- Önlisans ve Lisans Branş Sıralamaları Yayınlandı!

ÖSYM, 2019 KPSS - Lisans, 2018 KPSS – Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesini yayınladı. İşte detaylar...

2019 KPSS Lise- Önlisans ve Lisans Branş Sıralamaları Yayınlandı!

ÖSYM, 2019 KPSS - Lisans, 2018 KPSS – Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesini yayınladı. İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 15:55
2019 KPSS Lise- Önlisans ve Lisans Branş Sıralamaları Yayınlandı!

ÖSYM, 2019 KPSS - Lisans, 2018 KPSS – Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesini yayınladı. İşte detaylar...

2019 Kamu Personel Seçme Sınavına (2019-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ile 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

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2019 kpss lise önlisans lisans branş sıralamaları yayınlandı
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